CAN U20 : l’Afrique du Sud couronnée pour la première fois

À l’issue d’une finale serrée, l’Afrique du Sud a dominé le Maroc (1-0) au Caire, remportant son tout premier titre continental dans la catégorie U20.

Une finale disputée au sommet du football africain

La finale de cette édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations U20 opposait deux des sélections les plus solides du tournoi : l’Afrique du Sud et le Maroc. Sur la pelouse du stade international du Caire, les deux formations ont livré un affrontement tactique intense, marqué par la discipline défensive et une grande rigueur dans le pressing. Si la première période a été pauvre en occasions franches, elle a néanmoins mis en évidence l’intensité physique et l’engagement des deux équipes, qui se connaissaient bien et avaient préparé leur match avec minutie.

Il aura fallu attendre la 70e minute pour voir le verrou sauter. Sur une action parfaitement construite, F. Lowe a délivré une passe millimétrée à Gomolemo Kekana, qui a conclu d’un tir puissant au ras du poteau. Ce but, le troisième du joueur dans la compétition, a suffi pour offrir la victoire aux jeunes Bafana Bafana. Malgré une réaction marocaine en fin de match, avec plusieurs incursions menées par Essadak et El Abdellaoui, la défense sud-africaine a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Un sacre historique pour les jeunes Bafana Bafana

Vingt-huit ans après avoir été battue par le Maroc en finale de l’édition 1997, l’Afrique du Sud tient enfin sa revanche. Cette victoire représente une étape majeure dans l’histoire du football sud-africain, qui n’avait jusqu’ici jamais soulevé le trophée continental chez les moins de 20 ans. Ce succès consacre une génération talentueuse, rigoureusement formée, et symbolise l’essor progressif d’un football qui ambitionne de revenir sur le devant de la scène continentale et mondiale dans toutes les catégories d’âge.

Invaincue durant toute la compétition, l’Afrique du Sud a fait forte impression dès la phase de groupes. Elle s’est imposée face à la Sierra Leone (4-1) et au Nigeria (1-0), avant de concéder un nul sans enjeu contre la Zambie (1-1). En demi-finale, les Bafana Bafana ont écarté la RDC grâce à une solide prestation collective (1-0). Ce parcours, marqué par une défense hermétique et une capacité à concrétiser les temps forts, témoigne d’une équipe aussi bien préparée physiquement que mentalement pour les grands rendez-vous.

Une désillusion pour le Maroc, mais une jeunesse prometteuse

La sélection marocaine U20 visait un exploit inédit : offrir au pays un triplé continental historique, après les titres remportés en U17 et U23. Emmenés par une génération dorée, les Lionceaux de l’Atlas ont pourtant buté sur un collectif sud-africain bien organisé. Malgré une maîtrise technique supérieure et un jeu de possession souvent en leur faveur, les Marocains n’ont jamais réussi à se montrer décisifs dans la zone de vérité. Cette défaite laisse un goût amer, d’autant qu’ils avaient brillé jusqu’ici, notamment lors de leur demi-finale victorieuse face au Sénégal.

Si le titre leur échappe, les Marocains quittent la compétition avec les honneurs. Plusieurs joueurs se sont illustrés durant le tournoi, à commencer par Jones El Abdellaoui, auteur de deux buts décisifs, et le milieu de terrain Hossam Essadak, véritable maître à jouer de cette équipe, qui a créé à lui seul 11 occasions sur l’ensemble du tournoi. Ces jeunes talents, désormais identifiés par de nombreux recruteurs, pourraient rapidement intégrer les sélections supérieures et renforcer une équipe nationale marocaine qui vise, elle aussi, le très haut niveau international.

