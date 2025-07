Togo : tensions extrêmes autour des municipales de 2025

Alors que les élections municipales se tiennent ce jeudi, le Togo est traversé par une fronde populaire inédite portée par le « Mouvement du 6-Juin », face à un régime verrouillé.

Des municipales sous haute tension dans un pays verrouillé

Ce jeudi 17 juillet, les Togolais sont appelés à renouveler leurs 1 527 conseillers municipaux. Mais au-delà du scrutin local, c’est un enjeu politique national qui s’impose. Dans un climat marqué par la défiance, la contestation, et la peur de nouvelles violences, la tension est palpable dans tout le pays. Le scrutin intervient dans un moment de remise en cause ouverte du pouvoir, attisée par une jeunesse qui ne reconnaît plus la légitimité du régime Gnassingbé.

Président depuis 2005, succédant à son père, au pouvoir depuis 1967, Faure Gnassingbé est accusé par ses opposants de verrouiller toutes les institutions. Une réforme constitutionnelle récente a transféré le pouvoir exécutif vers une nouvelle fonction : président du Conseil, poste désormais sans limitation de mandat – taillé sur mesure pour le chef de l’État. La réforme a mis le feu aux poudres, en légitimant les accusations de confiscation du pouvoir à vie.

L’opposition politique traditionnelle, née dans les années 1990, apparaît aujourd’hui marginalisée. Jugée inefficace, divisée, affaiblie par les répressions, elle peine à incarner l’alternative. Selon Ici Lomé, elle est même perçue comme dépassée et accrochée à ses prébendes, pendant que de nouveaux visages apparaissent pour porter la colère populaire.

Le Mouvement du 6-Juin, une contestation populaire et numérique

C’est le « Mouvement du 6-Juin » qui cristallise aujourd’hui la fronde. Porté par des jeunes, des artistes et des militants déconnectés des partis, ce collectif fluide et sans organigramme s’est imposé sur la scène publique à la suite de l’arrestation du rappeur Aamron, devenu icône de la contestation. Le mouvement revendique un rejet du régime, des inégalités et du coût de la vie, notamment de l’électricité, dont les prix ont explosé.

Sans structure hiérarchisée, le Mouvement du 6-Juin échappe aux codes classiques de l’action politique. Il vit par les campagnes en ligne, les vidéos virales, les rassemblements spontanés. Pour les autorités, cela le rend plus difficile à infiltrer ou à démanteler, d’autant que son fonctionnement horizontal séduit une jeunesse urbaine désabusée, qui ne se reconnaît plus dans les formations politiques historiques.

Le Mouvement, estime Le Monde Afrique, fait ce que l’opposition ne faisait plus : mobiliser. Ce renouvellement par le bas force les partis à revoir leurs lignes. Certains y voient une complémentarité stratégique, mais Ici Lomé note des tensions croissantes, la vieille opposition voyant d’un mauvais œil l’émergence de concurrents plus populaires, mais moins expérimentés politiquement. Pour beaucoup, la légitimité se joue désormais dans la rue, et non plus dans les urnes.

Une répression dénoncée, une transition incertaine

Les dernières manifestations ont été violemment réprimées, avec au moins sept morts selon la société civile, contre cinq décès par « noyade » selon les autorités. Le gouvernement dénonce une « tentative de déstabilisation » orchestrée, quand Le Monde parle de répression « impitoyable », voire « sauvage » pour Ici Lomé. La peur de nouvelles violencesplane sur les mobilisations prévues aujourd’hui et demain.

Gilbert Bawara, ministre démissionnaire mais toujours en charge, tente de rassurer : des dispositions sont prises pour assurer des élections paisibles. Il insiste sur la nécessité de préserver l’ordre public, tout en appelant au « discernement et à la responsabilité ». Le pouvoir entend afficher fermeté et maîtrise, tout en maintenant une façade institutionnelle et républicaine face aux critiques croissantes.

Le climat au Togo, résume Ici Lomé, est celui d’un pays au bord de la rupture. Les appels à la révolution se font plus insistants, la défiance envers les urnes s’installe, et les institutions sont perçues comme confisquées. Le Mouvement du 6-Juin incarne une tentative spontanée de renouveau, mais sans débouché politique structuré. La question demeure : ce soulèvement débouchera-t-il sur une transition pacifique ou sur une confrontation ouverte ?

