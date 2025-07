Chine–Mauritanie : 60 ans d’une coopération stratégique durable

À l’occasion des 60 ans de relations diplomatiques, Pékin et Nouakchott renforcent un partenariat axé sur l’économie, la santé et les énergies vertes.

Un socle historique solide : de la Guerre froide à la coopération stratégique

L’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Mauritanie en 1965, en pleine Guerre froide, fut un acte hautement symbolique. Comme le rappelle l’ambassadeur chinois à Nouakchott, Tang Zhongdong, cette décision prise par les dirigeants fondateurs des deux pays témoignait d’une vision géopolitique lucide et audacieuse. Les similitudes structurelles entre les deux États postcoloniaux — marqués par les défis du développement et de la souveraineté — ont naturellement rapproché Pékin et Nouakchott dans une convergence de vues durable.

Tandis que les relations internationales sont régulièrement secouées par des recompositions brutales, l’axe sino-mauritanien fait figure d’exception par sa constance et sa solidité. Le diplomate chinois décrit cette relation comme « aussi solide que le roc », évoquant une continuité exemplaire dans le soutien mutuel entre les deux capitales, que ce soit au sein des institutions internationales ou dans le choix de projets communs d’envergure.

La rencontre entre les deux chefs d’État en septembre 2024 a marqué un tournant : la relation bilatérale a été élevée au rang de partenariat stratégique. Une décision qui consacre six décennies de coopération et projette les relations sino-mauritaniennes dans une nouvelle ère, fondée sur le partage des enjeux de modernisation, de sécurité énergétique et de développement durable.

Une coopération économique concrète au service du développement

Depuis le tout premier projet d’aide chinoise – la ferme rizicole expérimentale de Mpoli – la Chine n’a cessé d’accompagner la Mauritanie dans son développement économique. Le Port de l’Amitié, l’Hôpital de l’Amitié et plus récemment le Pont de l’Amitié sont devenus autant de symboles visibles de cette coopération. Comme le souligne l’ambassadeur, l’initiative de ces appellations revient à la partie mauritanienne, ce qui témoigne de la reconnaissance populaire et institutionnelle de la contribution chinoise.

La Chine a été l’un des premiers pays à établir des partenariats dans la pêche hauturière avec la Mauritanie. Aujourd’hui, des dizaines d’entreprises chinoises sont impliquées dans la filière, apportant des capitaux, du savoir-faire et des débouchés commerciaux. Le potentiel reste important, et les deux parties souhaitent renforcer cette coopération dans une logique de durabilité et de valeur ajoutée locale.

Depuis plusieurs décennies, des équipes médicales chinoises sont déployées en Mauritanie. L’impact de cette aide est tel que le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a lui-même affirmé avoir été soigné dans son enfance par ces professionnels. Cette présence, discrète mais constante, est un marqueur fort de l’engagement chinois en matière de santé publique sur le continent. La Chine prévoit d’intensifier cette coopération dans les années à venir, en l’adaptant aux besoins sanitaires locaux.

Nouvelles frontières de coopération : vert, numérique et diplomatique

La lutte contre le changement climatique et la désertification figure désormais parmi les priorités communes. Le nouveau gouvernement mauritanien fait de la transition énergétique un axe stratégique. La Chine, riche de son expérience en matière de technologies solaires et de reforestation, entend proposer des solutions adaptées aux spécificités du climat sahélien. Ce volet s’inscrit dans l’ambition chinoise d’associer l’Afrique à son propre agenda environnemental.

Autre domaine en pleine expansion : la coopération technologique et numérique. La Chine, leader mondial en matière d’infrastructure numérique, souhaite accompagner la Mauritanie dans sa modernisation administrative et éducative. Des projets de e-gouvernement, d’accès à Internet dans les zones rurales ou encore de formation numérique des jeunes pourraient voir le jour sous peu.

Sur les questions internationales, la Chine et la Mauritanie affichent une unité de vue remarquable. Nouakchott soutient fermement le principe d’une seule Chine et défend les positions chinoises au sein des instances multilatérales. Ce soutien, réciproque, renforce le poids diplomatique de la Mauritanie dans le concert des nations et consolide l’image d’une Chine fidèle à ses partenaires africains, loin des logiques d’ingérence.

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire

Comments

commentaires