Tanzanie : les « rats héros » sauvent des vies grâce à leur flair

En Tanzanie, des rats géants d’Afrique dressés par l’ONG APOPO sauvent des vies en détectant mines, tuberculose et survivants sous les décombres.

Des alliés inattendus dans la lutte contre les dangers

Depuis plus de vingt ans, l’association APOPO, basée en Tanzanie, dresse des rats géants d’Afrique pour des missions de haute importance. Ces rongeurs, souvent perçus comme nuisibles, deviennent ici des auxiliaires précieux, capables de repérer des menaces invisibles à l’œil humain. Leur capacité d’apprentissage, combinée à un odorat particulièrement développé, en fait des candidats idéaux pour des tâches délicates où précision et rapidité sont vitales.

Les « rats héros » sont particulièrement efficaces pour la détection de mines. Légers, ils ne déclenchent pas les explosifs et peuvent couvrir rapidement de vastes zones. Leur travail permet de sécuriser des terrains minés en Afrique, contribuant directement à la reconstruction d’espaces agricoles et à la protection des populations. Ils sauvent ainsi des vies en réduisant le risque de drames liés aux restes de conflits.

L’entraînement commence dès la naissance : les rats apprennent progressivement à reconnaître les odeurs associées aux menaces. Comme l’explique Sophia Madinda, dresseuse expérimentée, chaque rat doit d’abord « identifier les échantillons positifs en lisant leur réaction » avant de passer à des missions réelles. Cette rigueur garantit des interventions fiables et sécurisées.

Des applications médicales prometteuses

Au-delà du déminage, les rats sont capables d’identifier la tuberculose, maladie qui reste difficile à diagnostiquer par les moyens classiques. Grâce à leur odorat, ils distinguent les échantillons contaminés et permettent un dépistage rapide. Leur contribution a déjà permis de repérer plus de 30 000 patients initialement diagnostiqués négatifs, évitant la propagation de milliers d’infections secondaires.

Dans des pays où les moyens médicaux restent limités, cette aide s’avère précieuse. Les rats complètent le travail des laboratoires en accélérant les analyses et en réduisant le risque d’erreurs humaines. Ils offrent ainsi une solution pragmatique et peu coûteuse à un problème de santé publique majeur, renforçant la capacité de prévention dans les zones les plus vulnérables.

L’efficacité de ces rongeurs attire désormais l’attention d’organisations de santé mondiales. Leur apport pourrait être étendu à d’autres maladies infectieuses, transformant cette méthode originale en véritable outil complémentaire dans la lutte sanitaire globale.

Des sauveteurs agiles en cas de catastrophe

Lors de séismes ou d’effondrements, les rats entrent en action aux côtés des équipes de secours. Leur petite taille leur permet de pénétrer dans des zones inaccessibles aux chiens ou aux humains, augmentant les chances de retrouver des survivants coincés sous les gravats. Leur agilité devient un atout vital dans les premières heures critiques d’une catastrophe.

Avec une espérance de vie d’environ dix ans, ces rongeurs sont formés très tôt et peuvent servir pendant plusieurs années. Leur carrière est ainsi suffisamment longue pour rentabiliser des années d’entraînement, tout en permettant aux dresseurs de perfectionner les méthodes au fil du temps.

Les « rats héros » incarnent une double victoire : celle de l’ingéniosité humaine, qui transforme un animal jugé indésirable en partenaire vital, et celle de la solidarité internationale, qui investit dans des solutions atypiques mais efficaces. Leur succès prouve que la science et l’innovation peuvent surgir là où on les attend le moins.

