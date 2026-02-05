Démographie africaine : un atout historique à transformer en moteur économique

D’ici 2050, un habitant sur quatre dans le monde sera africain. Ce basculement démographique, sans précédent à l’échelle du continent, redessine déjà les équilibres économiques mondiaux. Alors que l’Europe entre dans un vieillissement accéléré de sa population et que la Chine enregistre son plus bas niveau de naissances, l’Afrique s’impose comme le seul grand espace où la population en âge de travailler va continuer de progresser massivement au cours des prochaines décennies.

Cette jeunesse représente à la fois une force de travail considérable, un réservoir d’innovation et un potentiel de création économique unique. Mais cette dynamique ne produira ses effets positifs que si elle est accompagnée d’investissements à la hauteur des enjeux, notamment dans l’éducation, l’emploi et les infrastructures.

Une transition démographique très contrastée selon les régions

Contrairement à une vision uniforme du continent, la trajectoire démographique africaine est extrêmement hétérogène. Certains pays ont déjà engagé avec succès leur transition.

En Afrique du Nord et en Afrique australe, la baisse de la natalité est bien engagée. Des pays comme l’Afrique du Sud ou le Maroc ont vu leur taux de fécondité reculer de manière significative, ouvrant la voie à un rééquilibrage entre population active et population dépendante.

À l’inverse, l’Afrique de l’Est demeure marquée par une natalité encore élevée, notamment en Éthiopie, au Kenya ou en Ouganda. Mais ce sont aujourd’hui l’Afrique de l’Ouest et le Sahel qui concentrent les taux de fécondité les plus élevés au monde.

Or, une fécondité très élevée peut aussi constituer un frein au développement. Lorsque le nombre d’enfants à charge reste trop important, la pression sur les systèmes éducatifs, sanitaires et budgétaires limite les capacités d’investissement productif.

Certains pays montrent toutefois qu’une évolution rapide est possible. Selon les données publiées dans L’Économie africaine 2026 de l’Agence française de développement, le Rwanda et le Malawi ont réussi, grâce à des politiques actives de planification familiale, à ramener leur taux de fécondité à environ 3,6 enfants par femme.

Le véritable enjeu du dividende démographique

Le cœur du débat ne porte pas uniquement sur la taille de la population, mais sur sa structure. Le fameux « dividende démographique » correspond à une phase durant laquelle la proportion de personnes en âge de travailler augmente plus rapidement que celle des personnes dépendantes.

Ce bonus de croissance n’apparaît cependant que lorsque la fécondité commence à baisser et que les générations nombreuses issues du boom démographique arrivent sur le marché du travail.

Pour que cette fenêtre d’opportunité se transforme en croissance durable, plusieurs conditions doivent être réunies. L’investissement massif dans l’éducation et la formation est indispensable pour élever le niveau de qualification de la jeunesse. La création d’emplois formels et décents constitue un autre pilier central.

Dans de nombreux pays, la persistance d’une économie largement informelle maintient une grande partie des jeunes dans la précarité, avec de faibles revenus, peu de protection sociale et des perspectives professionnelles limitées. Sans transformation structurelle des économies, l’afflux de jeunes actifs risque de se traduire par une montée du chômage et de la sous-activité plutôt que par un gain de productivité.

L’emploi apparaît ainsi comme la condition première pour convertir la dynamique démographique en véritable levier de développement.

L’Europe face à son propre choc démographique

Ce basculement africain intervient dans un contexte mondial profondément déséquilibré. L’Europe s’oriente vers un recul rapide de sa population active, avec une perte potentielle de près de 20 % de ses travailleurs dans les vingt-cinq prochaines années. La Chine, de son côté, a enregistré l’an dernier son plus faible taux de natalité.

Dans ce paysage, la jeunesse africaine devient un enjeu stratégique non seulement pour le continent, mais aussi pour ses partenaires économiques. La capacité de l’Afrique à créer des emplois et à développer ses marchés intérieurs conditionnera en partie la stabilité et la croissance des économies voisines, à commencer par celles de l’Union européenne.

Une aide au développement en recul, malgré les enjeux

Or, les financements internationaux ne suivent pas toujours l’ampleur du défi. En Europe, l’aide publique au développement connaît un net ralentissement. En France, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de nouvelles coupes budgétaires dans ce domaine.

Pour Rémi Rioux, directeur général de l’Agence française de développement, le modèle actuel de l’aide doit être profondément repensé. Il plaide pour un changement de paradigme, en passant d’une logique d’assistance à une logique d’investissement solidaire et durable.

Selon lui, les financements doivent davantage soutenir des projets structurants, capables de créer des emplois, de renforcer la cohésion sociale et d’intégrer à la fois les enjeux climatiques et économiques. Il estime que la présidence française du G7 en 2026 pourrait contribuer à faire émerger un nouveau cadre international de financement du développement, plus cohérent et plus ambitieux.

Une croissance portée d’abord par les dynamiques internes

En attendant une éventuelle refonte des politiques internationales de développement, l’Afrique devra surtout compter sur ses propres dynamiques économiques.

Les perspectives restent globalement favorables. D’après les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance moyenne du continent pourrait atteindre 4,6 % en 2026. Certains pays affichent même des projections bien supérieures, avec des taux à deux chiffres, notamment en Guinée.

Fait notable, la croissance africaine pourrait, pour la première fois, dépasser celle de l’Asie.

Dans ce contexte, la démographie apparaît comme la carte maîtresse du continent. Mais cette carte ne produira ses effets qu’à condition de transformer la jeunesse africaine en capital humain qualifié, inséré dans des économies capables d’absorber et de valoriser cette main-d’œuvre.

Plus que jamais, la démographie africaine est une chance. Elle reste aussi un pari collectif, dont l’issue dépendra des choix d’investissement réalisés aujourd’hui.

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire

Comments

commentaires