Trump dans les “Epstein Files” : un document du FBI longtemps caché fait scandale

Une nouvelle pièce surgie des archives de l’enquête sur Jeffrey Epstein fait trembler Washington. Des documents d’audition du FBI, restés hors du radar du public pendant des années, viennent d’être rendus publics et contiennent un témoignage qui cite directement Donald Trump dans le contexte du réseau du financier déchu.

Ces rapports, appelés FD-302, sont les comptes rendus d’entretiens menés par les agents fédéraux en 2019, au moment où l’affaire Epstein explosait à nouveau aux États-Unis. Leur diffusion tardive relance aujourd’hui l’un des dossiers les plus explosifs de ces dernières décennies. Et un passage en particulier attire tous les regards.

Le témoignage qui met Trump dans l’affaire

Dans ces documents, une femme interrogée par le FBI affirme avoir rencontré Jeffrey Epstein alors qu’elle était adolescente dans les années 1980. Selon son récit, le contact aurait eu lieu à la suite d’une annonce de baby-sitting diffusée par sa mère. Mais ce qui devait être un simple travail aurait rapidement basculé.

Dans les rapports d’entretien, la femme raconte avoir été entraînée dans un environnement mêlant alcool, drogues et rencontres avec des hommes adultes proches d’Epstein.

C’est dans ce contexte qu’elle affirme avoir rencontré Donald Trump. Selon son témoignage, un épisode se serait produit alors qu’elle avait entre 13 et 15 ans, dans un lieu situé à New York ou dans le New Jersey.

Elle explique aux enquêteurs qu’au cours d’une interaction sexuelle, elle aurait mordu Trump au pénis. Elle affirme qu’il aurait alors réagi en lui tirant les cheveux et en lui donnant un coup sur la tête.

Le document du FBI ne fournit pas plus de détails sur la scène, mais il indique clairement que cet épisode se serait déroulé dans un contexte sexuel.

Un système d’abus décrit par la témoin

Au-delà de cet épisode, les rapports décrivent ce que la femme présente comme le fonctionnement du système autour d’Epstein. Elle affirme que le financier attirait des adolescentes sous différents prétextes — travail, rencontres, fêtes — avant de les plonger dans un univers dominé par l’alcool, les drogues et les relations sexuelles avec des hommes riches et influents.

Dans son témoignage, elle affirme également que des photographies auraient été prises pendant certains abus. Selon elle, ces images auraient ensuite servi à exercer un chantage sur sa famille. Sa mère aurait tenté de récupérer ces photos et aurait fini par détourner de l’argent de son entreprise immobilière pour payer les personnes impliquées. Cette affaire aurait conduit à la condamnation de sa mère pour détournement de fonds et une peine de prison.

Des menaces pendant des années

La femme explique également aux agents du FBI avoir reçu pendant de nombreuses années des appels anonymes lui demandant de garder le silence.

Ces menaces auraient été sporadiques mais persistantes, parfois espacées de plusieurs années.

Elle affirme que sa mère aurait également reçu des appels similaires, sans que les auteurs aient jamais été identifiés.

Des accusations qui restent à vérifier

Malgré le caractère spectaculaire de ces révélations, il convient de rappeler que ces documents sont avant tout des comptes rendus d’audition du FBI. Ils consignent les déclarations d’une personne interrogée par les enquêteurs, mais ne constituent ni une conclusion d’enquête ni une preuve judiciaire établie.

Les faits évoqués remonteraient à plus de quarante ans, ce qui rend aujourd’hui toute vérification extrêmement complexe. Aucun élément matériel confirmant cet épisode n’apparaît dans les documents rendus publics, et aucune procédure pénale n’a été engagée contre Donald Trump sur la base de ces déclarations.

L’ancien président américain a, à plusieurs reprises, nié toute implication dans des abus liés à Jeffrey Epstein. Les autorités américaines rappellent également que de nombreux témoignages recueillis dans ce type d’enquête doivent être corroborés par d’autres éléments avant de pouvoir être retenus dans une procédure judiciaire.

Un dossier qui continue de hanter l’Amérique

La publication de ces documents montre néanmoins que l’affaire Epstein est loin d’avoir livré tous ses secrets. Depuis la mort du financier dans sa cellule en 2019, officiellement qualifiée de suicide, les révélations issues des archives judiciaires n’ont cessé d’alimenter les interrogations sur l’étendue réelle de son réseau. Pour de nombreuses victimes présumées, la déclassification progressive de ces dossiers constitue une étape importante pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans l’entourage du milliardaire.

Mais pour l’opinion publique américaine, ces nouvelles révélations ravivent surtout une question devenue incontournable : qui savait quoi, et combien de noms influents restent encore cachés dans les archives de l’enquête Epstein ?

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire

Comments

commentaires