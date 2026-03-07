Opération secrète israélienne déjouée dans la vallée de la Bekaa : le raid tourne au fiasco sous le feu de la Résistance

La nuit du vendredi 6 mars 2026 restera comme l’une des plus tendues que la vallée libanaise de la Bekaa ait connues depuis l’ouverture du nouveau cycle de confrontation régionale. Selon plusieurs sources concordantes sur le terrain, une opération clandestine menée par des forces spéciales israéliennes a échoué après avoir été détectée puis attaquée par des combattants de la Résistance islamique et des éléments armés locaux. L’incident, qui s’est déroulé à proximité de la ville de Nabi Sheet, révèle une nouvelle escalade militaire susceptible d’embraser davantage le front libano-israélien.

Tout commence vers 22h30, heure locale, lorsque des combattants de la Résistance affirment avoir détecté l’infiltration de quatre hélicoptères militaires israéliens approchant depuis la direction syrienne. Cette trajectoire n’est pas anodine. Elle correspond à un axe considéré comme l’un des points les plus vulnérables du dispositif de surveillance régional, permettant des incursions rapides et discrètes dans la vallée de la Bekaa.

Les appareils auraient procédé à l’insertion d’une unité d’infanterie des forces spéciales israéliennes dans une zone rurale située au croisement des localités de Yahfoufa, Al-Kharaybeh et Maaraboun. L’objectif exact de cette mission reste incertain. Plusieurs analystes évoquent la possibilité d’une opération de capture, de sabotage d’infrastructure militaire ou de renseignement visant des positions liées au Hezbollah.

Mais l’effet de surprise n’aura pas duré.

Selon des témoignages provenant de la zone, l’armée libanaise aurait initialement suspecté une activité anormale grâce à des systèmes de surveillance thermique. Des fusées éclairantes auraient été tirées pour éclairer le secteur, contribuant à révéler la présence de la force infiltrée. L’alerte aurait rapidement été relayée par les réseaux locaux de la Résistance.

L’unité israélienne aurait ensuite progressé vers le quartier oriental de Nabi Sheet, dans le secteur d’Al-Shokr. Aux alentours de 23h30, alors qu’elle atteignait les abords du cimetière de la ville, elle aurait été prise à partie par un groupe de combattants armés de la Résistance islamique utilisant des armes légères et des mitrailleuses.

Le choc initial se transforme alors en affrontement intense.

Une fois la présence de l’unité israélienne confirmée, la confrontation s’est rapidement amplifiée. Selon les informations disponibles, l’armée israélienne aurait déclenché un appui aérien massif pour couvrir la retraite de ses commandos. Environ quarante frappes aériennes auraient été menées dans la zone à l’aide d’avions de combat et d’hélicoptères d’attaque.

Ces frappes visaient à créer un corridor d’évacuation pour les troupes infiltrées.

Pendant ce temps, l’artillerie de la Résistance aurait pilonné les axes de repli avec des tirs concentrés, tandis que des habitants de villages voisins auraient ouvert le feu pour soutenir les combattants engagés sur le terrain. Cette mobilisation locale souligne le niveau de tension extrême qui règne dans cette région stratégique du Liban oriental.

L’opération israélienne aurait finalement été interrompue, les forces spéciales étant extraites de la zone sous protection aérienne.

Mais les combats ne se sont pas arrêtés là.

Quelques heures plus tard, à 4h15 du matin le samedi 7 mars, les combattants de la Résistance islamique ont lancé des barrages de roquettes visant la zone utilisée pour l’évacuation des forces israéliennes à la périphérie de Nabi Sheet. Cette riposte vise clairement à signifier que toute opération terrestre israélienne dans la Bekaa sera désormais confrontée à une réponse immédiate.

Le bilan humain est lourd. Au moins douze personnes ont été tuées et trente-trois autres blessées lors des bombardements israéliens qui ont frappé Nabi Sheet et ses environs au cours de la nuit. Les victimes seraient principalement des civils et des habitants de la région pris dans les frappes aériennes massives destinées à couvrir le retrait des commandos.

Cet épisode confirme que la guerre de l’ombre entre Israël et le Hezbollah entre dans une phase plus dangereuse.

L’infiltration de forces spéciales profondément à l’intérieur du territoire libanais montre qu’Israël cherche à frapper des cibles précises au cœur des zones d’influence de la Résistance. Mais l’échec apparent de cette opération, couplé à la réaction rapide des combattants locaux, suggère que les réseaux de surveillance et de mobilisation du Hezbollah restent extrêmement efficaces.

Plus inquiétant encore, l’utilisation d’une quarantaine de frappes aériennes pour sécuriser l’extraction d’une unité spéciale laisse penser que l’opération a tourné bien plus mal que prévu.

Dans un contexte régional déjà explosif, marqué par les tensions entre l’Iran, les États-Unis et Israël et par les attaques contre les infrastructures militaires au Moyen-Orient, cet incident dans la Bekaa pourrait être le signe avant-coureur d’une escalade beaucoup plus large.

