IA : la Banque africaine de développement lance un plan à 8,5 milliards d’euros pour créer 40 millions d’emplois

L’intelligence artificielle n’est plus seulement un sujet de débats sur l’automatisation et les suppressions d’emplois. En Afrique, elle pourrait devenir un moteur d’industrialisation et de création massive de postes. La Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et des acteurs privés, vient d’annoncer une initiative ambitieuse : mobiliser jusqu’à 10 milliards de dollars d’ici 2035 – soit environ 8,5 milliards d’euros – pour accélérer l’adoption responsable de l’IA sur le continent.

Baptisée « AI 10 Billion Initiative », cette stratégie vise à soutenir l’écosystème africain de l’intelligence artificielle et à générer jusqu’à 40 millions d’emplois.

Une dynamique enclenchée à Nairobi

L’annonce intervient dans la continuité du Nairobi AI Forum 2026, organisé les 9 et 10 février au Kenya. Cette rencontre a réuni décideurs publics, investisseurs, entreprises technologiques et institutions de développement autour d’un objectif commun : passer à l’échelle dans les infrastructures et les usages de l’IA en Afrique.

Les discussions ont mis en lumière plusieurs priorités : développement des capacités de calcul, financement des projets innovants, création de centres de données, et intégration de l’IA dans des secteurs clés tels que l’éducation, l’agriculture ou encore l’énergie.

Au-delà des start-up, bâtir une chaîne de valeur complète

La BAD insiste sur un point : l’enjeu ne se limite pas à soutenir quelques jeunes pousses technologiques. L’ambition est plus systémique. Il s’agit de construire une véritable chaîne de valeur de l’IA en Afrique.

Cela implique de financer l’innovation, mais aussi d’investir dans les infrastructures numériques, de renforcer les cadres réglementaires, de former les talents et d’accompagner les États dans la définition de politiques publiques adaptées.

Pour attirer des capitaux privés à grande échelle, l’initiative repose sur des mécanismes de financement mixte. L’objectif est de réduire le risque pour les investisseurs et de catalyser des investissements bien supérieurs aux seuls fonds publics engagés.

Un potentiel de 1 000 milliards de dollars

Cette stratégie s’appuie sur un rapport publié fin 2025 par la Banque africaine de développement. Selon ses estimations, un déploiement inclusif et structuré de l’intelligence artificielle pourrait générer jusqu’à 1 000 milliards de dollars supplémentaires de PIB d’ici 2035, soit près d’un tiers de la production économique actuelle du continent.

Le rapport identifie cinq leviers interdépendants pour capter cette valeur :

• les données,

• la puissance de calcul,

• les compétences,

• la confiance (gouvernance et régulation),

• le capital.

L’approche se veut réaliste : les gains ne seront pas uniformément répartis.

Cinq secteurs stratégiques en première ligne

Selon la BAD, cinq secteurs concentreraient 58 % des gains potentiels liés à l’IA : l’agriculture, le commerce, l’industrie manufacturière, la finance et la santé.

Dans l’agriculture, l’IA peut améliorer les rendements grâce à l’analyse prédictive des sols et du climat. Dans la santé, elle peut renforcer les diagnostics dans des zones sous-dotées en médecins. Dans la finance, elle favorise l’inclusion via des outils d’évaluation du risque plus précis.

Cette approche sectorielle ancre le projet dans des réalités économiques concrètes. L’IA n’est pas présentée comme une révolution abstraite, mais comme un outil d’optimisation des filières déjà structurantes.

Un enjeu démographique et social majeur

L’urgence est aussi démographique. Chaque année, 10 à 12 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail, alors que seulement 3 millions d’emplois formels sont créés.

Dans ce contexte, un programme combinant infrastructures numériques, formation et financement de l’innovation répond à un double impératif : économique et social.

L’objectif de 40 millions d’emplois à horizon 2035 inclut des emplois directs dans les technologies de l’IA, mais aussi des postes indirects liés à l’augmentation de la productivité et à la création de nouvelles activités.

Des défis considérables à relever

La réussite du plan dépendra toutefois de sa mise en œuvre. Mobiliser 8,5 milliards d’euros sur dix ans exigera une coordination étroite entre États, bailleurs de fonds, banques de développement et investisseurs privés.

Plusieurs obstacles structurels subsistent : fragmentation des marchés, insuffisance des infrastructures électriques et numériques, manque de talents spécialisés, disparités réglementaires entre pays et incertitudes géopolitiques.

La question de l’accès à l’énergie et de la connectivité demeure centrale, tout comme celle de la formation aux compétences numériques avancées.

Repositionner l’Afrique dans l’économie mondiale

Si l’initiative aboutit, elle pourrait contribuer à repositionner le continent. L’Afrique ne serait plus uniquement un marché de consommation technologique, mais un espace de production et d’innovation.

À l’heure où l’intelligence artificielle redessine les chaînes de valeur mondiales, la BAD fait le pari que le continent peut saisir cette opportunité pour accélérer sa transformation économique.

Le défi est immense, mais l’ambition l’est tout autant : faire de l’IA un levier structurant de croissance et d’emploi, plutôt qu’un facteur d’exclusion dans une économie mondiale en mutation rapide.

