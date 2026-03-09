Alerte stratégique au Moyen-Orient : Hamad bin Jassim prévient d’un piège géopolitique qui pourrait embraser le Golfe

Les déclarations de Hamad bin Jassim Al Thani, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères du Qatar, résonnent comme un avertissement grave adressé aux monarchies du Golfe. Dans une analyse qui circule désormais dans les milieux diplomatiques et stratégiques de la région, l’ancien dirigeant qatari met en garde contre un scénario redouté par plusieurs capitales : celui d’une guerre directe entre les États du Golfe et l’Iran qui finirait par servir des intérêts extérieurs bien plus que ceux des acteurs régionaux eux-mêmes.

Selon lui, la dynamique actuelle du conflit pourrait conduire à un basculement stratégique majeur. Si les pays du Golfe entraient officiellement en guerre contre l’Iran, les États-Unis pourraient progressivement se retirer du rôle de belligérant direct. Washington cesserait alors d’être une partie engagée sur le terrain pour adopter une posture beaucoup plus distante, devenant essentiellement un fournisseur d’armes aux différents camps impliqués.

Un tel repositionnement transformerait profondément la nature du conflit. Les États-Unis resteraient militairement influents, mais leur rôle évoluerait vers celui d’un acteur extérieur tirant profit de la guerre par la vente d’armements, sans assumer directement le coût politique et humain d’un engagement militaire prolongé.

Dans cette configuration, le conflit risquerait de se transformer en une guerre d’usure régionale. Les États du Golfe et l’Iran se retrouveraient entraînés dans une confrontation longue et extrêmement coûteuse, consommant leurs ressources financières, leurs capacités militaires et leurs réserves économiques dans un affrontement dont l’issue resterait incertaine.

Hamad bin Jassim souligne que cette logique d’épuisement mutuel pourrait produire des conséquences stratégiques majeures pour l’ensemble du Moyen-Orient. Un affaiblissement simultané de l’Iran et des États du Golfe ouvrirait la voie à un redécoupage des équilibres régionaux.

Dans son analyse, l’ancien chef du gouvernement qatari évoque explicitement le risque de voir Israël tirer un avantage stratégique considérable d’une telle situation. Selon cette lecture, un Moyen-Orient où les grandes puissances régionales seraient affaiblies par une guerre prolongée pourrait faciliter la mise en œuvre d’une vision géopolitique souvent évoquée dans certains cercles politiques israéliens : celle d’un « Grand Israël », c’est-à-dire d’un environnement régional dans lequel aucun rival stratégique majeur ne serait capable de contester la supériorité militaire et politique de l’État hébreu.

L’idée n’est pas nouvelle dans les débats géopolitiques du Moyen-Orient, mais elle prend une résonance particulière dans le contexte actuel d’escalade entre Israël, l’Iran et leurs alliés respectifs.

Pour Hamad bin Jassim, le véritable danger réside dans le fait que les pays du Golfe pourraient se retrouver entraînés dans un conflit dont ils porteraient l’essentiel du coût sans en contrôler les bénéfices stratégiques. Les monarchies pétrolières disposent de ressources financières considérables, mais elles sont également vulnérables à une guerre prolongée en raison de leur dépendance aux infrastructures énergétiques, aux routes maritimes et à la stabilité des marchés mondiaux.

Une confrontation directe avec l’Iran exposerait notamment les installations pétrolières du Golfe, les routes maritimes du détroit d’Hormuz et les centres urbains stratégiques à des frappes de représailles. Une telle guerre pourrait également provoquer une perturbation massive des marchés énergétiques mondiaux, déclenchant une crise économique aux conséquences imprévisibles.

Face à ces risques, l’ancien Premier ministre qatari appelle clairement les États du Golfe à adopter une position de prudence stratégique. Selon lui, l’intérêt des monarchies arabes serait de se tenir à distance d’une confrontation directe et de ne pas se laisser entraîner dans une guerre qui pourrait profiter avant tout à d’autres acteurs régionaux ou internationaux.

Dans sa conclusion, Hamad bin Jassim insiste sur un principe simple mais crucial : les différends entre grandes puissances régionales doivent être réglés par les parties directement concernées, sans transformer le Golfe en champ de bataille pour des rivalités qui dépassent les intérêts fondamentaux de ses États.

À l’heure où les tensions militaires dans la région atteignent un niveau rarement observé depuis des décennies, cet avertissement pourrait bien refléter une inquiétude plus large parmi les élites stratégiques du Moyen-Orient. Une guerre mal calculée pourrait bouleverser durablement l’équilibre régional et entraîner une spirale d’instabilité dont personne ne sortirait réellement gagnant.

