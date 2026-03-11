Afrique du Sud : frémissement économique dans un climat international tendu

L’Afrique du Sud traverse une période contrastée. Sur la scène diplomatique, les relations avec Washington connaissent des frictions, dans un contexte géopolitique mondial instable. Sur le plan intérieur, en revanche, certains indicateurs économiques montrent des signes d’amélioration. Lors de la présentation du budget devant le Parlement le 25 février 2026, le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a salué une dynamique qu’il qualifie de « crédibilité retrouvée » et de « résilience renouvelée ».

Si la prudence reste de mise, plusieurs signaux suggèrent un léger redressement d’une économie longtemps fragilisée par la crise énergétique, le ralentissement mondial et des déséquilibres structurels profonds.

Une croissance modeste mais orientée à la hausse

Selon les chiffres avancés par le gouvernement, la croissance sud-africaine aurait atteint 1,4 % en 2025 et devrait progresser à 1,6 % en 2026. Ces niveaux restent modestes pour une économie émergente confrontée à un chômage massif – plus de 30 % de la population active – mais ils marquent une amélioration par rapport aux années précédentes.

Après une longue période de stagnation et de délestages électriques chroniques qui ont paralysé l’activité industrielle, la stabilisation de la production d’électricité constitue un facteur clé du redressement. La quasi-disparition des coupures de courant, qui pénalisaient les entreprises et décourageaient l’investissement, a contribué à restaurer la confiance.

Cette embellie reste toutefois fragile. La croissance demeure insuffisante pour absorber le chômage et réduire significativement les inégalités, parmi les plus élevées au monde.

Un regain de crédibilité financière

Un autre élément positif concerne la réputation financière du pays. L’Afrique du Sud est récemment sortie de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), sur laquelle elle figurait en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette décision renforce la confiance des investisseurs internationaux.

En novembre 2025, l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) a également relevé la note souveraine du pays à BB, une première amélioration en près de vingt ans. Cette révision traduit une perception plus favorable de la gestion budgétaire et des réformes engagées.

Pour le gouvernement, ces évolutions constituent des signaux encourageants envoyés aux marchés financiers. Elles facilitent potentiellement l’accès au financement et peuvent réduire le coût de la dette.

La question sensible de la dette publique

Malgré ces avancées, les inquiétudes persistent autour du niveau d’endettement. La dette publique sud-africaine représente près de 79 % du PIB, un niveau élevé pour une économie émergente.

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que l’activité économique devrait s’améliorer progressivement à moyen terme, tout en mettant en garde contre les risques liés à la dette et aux contraintes budgétaires.

Le ministre des Finances affirme que le ratio dette/PIB devrait désormais se stabiliser avant d’entamer une décrue progressive dans les années à venir. Cette trajectoire dépendra toutefois de la capacité du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire tout en soutenant la croissance.

Des recettes minières salvatrices

Le gouvernement est parvenu à éviter une hausse des impôts dans son budget 2026, un choix politiquement sensible dans un pays marqué par de fortes tensions sociales. Cette marge de manœuvre s’explique en partie par la hausse des recettes issues du secteur minier.

L’Afrique du Sud demeure l’un des principaux producteurs mondiaux de platine, d’or, de charbon et de divers minerais stratégiques. Lorsque les cours des matières premières sont favorables, les revenus fiscaux augmentent mécaniquement. Cette dépendance expose toutefois le pays à la volatilité des marchés internationaux.

Le défi consiste donc à diversifier l’économie afin de réduire la vulnérabilité aux cycles des matières premières et de créer des emplois plus durables.

Un contexte international délicat

Cette embellie économique intervient dans un climat diplomatique complexe, notamment avec les États-Unis. Les divergences sur certaines positions géopolitiques et commerciales ont alimenté des tensions bilatérales.

Dans un monde marqué par la rivalité entre grandes puissances, l’Afrique du Sud tente de préserver une posture indépendante, tout en maintenant ses relations économiques avec ses principaux partenaires. L’équilibre est délicat : le pays a besoin d’investissements étrangers et d’accès aux marchés internationaux pour soutenir sa reprise.

Les frictions diplomatiques ne semblent pas, pour l’instant, avoir compromis les fondamentaux économiques. Mais elles rappellent que la stabilité politique et géopolitique reste un facteur clé pour attirer les capitaux.

Entre optimisme prudent et défis structurels

Le discours budgétaire de février 2026 reflète un optimisme mesuré. Les indicateurs sont en amélioration : croissance légèrement plus dynamique, fin des délestages massifs, sortie de la liste grise du GAFI, rehaussement de la note souveraine. Ces avancées témoignent d’efforts réels de stabilisation.

Pour autant, les défis structurels demeurent considérables : chômage massif, inégalités persistantes, dette élevée, dépendance aux matières premières. La croissance actuelle reste trop faible pour transformer en profondeur le tissu économique.

L’Afrique du Sud semble donc engagée sur un chemin de redressement progressif. Reste à savoir si cette embellie conjoncturelle pourra se transformer en reprise durable, capable de répondre aux attentes sociales d’une population en quête d’opportunités et de stabilité.

