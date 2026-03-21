Le Maroc devient le premier importateur d’armes en Afrique

Selon un rapport publié par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), le Maroc est devenu ces dernières années le principal importateur d’armes du continent africain. Une évolution qui s’inscrit dans une stratégie de modernisation militaire dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes.

Une hausse notable des achats d’armements

Le Maroc a renforcé ses acquisitions d’équipements militaires au cours des dernières années. D’après les données récemment publiées par le Sipri, les importations d’armes du royaume ont progressé d’environ 12 % entre la période 2021-2025 et celle de 2016-2020.

Cette augmentation concerne les systèmes d’armement dits « majeurs », qui regroupent notamment les avions de combat, les blindés, les navires militaires ou encore les systèmes de missiles. Ces équipements représentent les éléments les plus stratégiques dans la modernisation des forces armées.

Avec ce niveau d’achats, le Maroc se classe désormais au premier rang des importateurs d’armes sur le continent africain. À l’échelle mondiale, le pays occupe la 28e place parmi les États qui importent le plus d’armements.

Pour les analystes du Sipri, cette évolution traduit la volonté du royaume de renforcer ses capacités militaires et d’adapter ses forces aux nouveaux enjeux sécuritaires de la région.

Un contexte régional marqué par les tensions

La dynamique d’équipement militaire du Maroc s’inscrit dans un environnement géopolitique particulièrement sensible en Afrique du Nord. Les relations entre Rabat et Alger demeurent marquées par des tensions récurrentes, notamment autour de la question du Sahara occidental.

Dans ce contexte, plusieurs pays de la région ont engagé des programmes de modernisation de leurs forces armées. Selon le rapport, les importations d’armes de l’Algérie auraient toutefois diminué sur la période étudiée.

Le Sipri souligne cependant que les données concernant les acquisitions militaires algériennes doivent être interprétées avec prudence. Les informations disponibles restent en effet partielles, certains achats d’armements n’étant pas toujours rendus publics.

La comparaison entre les deux pays reste donc difficile à établir avec précision, même si l’équilibre militaire régional demeure un facteur important dans les politiques de défense des États d’Afrique du Nord.

Les États-Unis, premier fournisseur du Maroc

L’analyse des flux d’armements montre que le Maroc s’appuie principalement sur trois partenaires pour l’équipement de ses forces armées.

Les États-Unis arrivent largement en tête des fournisseurs. Ils représentent environ 60 % des livraisons d’armes destinées au royaume. Cette coopération militaire étroite se traduit notamment par l’acquisition d’avions de combat, de systèmes de défense et de matériels technologiques avancés.

Israël apparaît également comme un partenaire important, avec près d’un quart des livraisons. Cette relation s’est renforcée depuis la normalisation diplomatique entre les deux pays en 2020.

La coopération entre Rabat et Tel-Aviv concerne notamment les technologies de surveillance, les systèmes de défense et certains équipements électroniques utilisés dans le domaine militaire.

La France figure également parmi les principaux fournisseurs du Maroc, avec environ 10 % des livraisons d’armements. Les relations militaires entre Paris et Rabat s’inscrivent dans un partenariat de longue date dans les domaines de la formation et de l’équipement.

Un recul global des importations d’armes en Afrique

Si le Maroc se distingue par l’augmentation de ses achats militaires, la tendance générale sur le continent africain apparaît plutôt à la baisse.

Selon le rapport du Sipri, les importations d’armes par les pays africains ont diminué d’environ 41 % sur la période 2021-2025. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution, notamment les contraintes budgétaires, les changements stratégiques ou encore la diversification des politiques de sécurité.

Malgré ce recul global, plusieurs puissances internationales continuent de jouer un rôle majeur dans l’approvisionnement militaire du continent.

Les États-Unis arrivent en tête des fournisseurs d’armes vers l’Afrique, représentant environ 19 % des livraisons. Ils sont suivis par la Chine, la Russie et la France, qui figurent également parmi les principaux exportateurs d’équipements militaires vers les pays africains.

Un enjeu stratégique pour les États

Les données du Sipri rappellent que les dépenses militaires et les acquisitions d’armements restent étroitement liées aux équilibres géopolitiques régionaux. Les États cherchent à adapter leurs capacités de défense en fonction des menaces perçues et des rapports de force.

Dans ce contexte, la modernisation des forces armées constitue pour de nombreux pays un outil de dissuasion mais aussi un moyen de renforcer leur position stratégique sur la scène internationale.

Pour le Maroc, l’augmentation des importations d’armes semble ainsi s’inscrire dans une stratégie de consolidation de ses capacités militaires, tout en renforçant ses partenariats avec plusieurs puissances internationales.

L’évolution des dépenses militaires dans la région continuera sans doute d’être scrutée de près dans les années à venir, tant elle reflète les dynamiques politiques et sécuritaires qui traversent l’Afrique du Nord et le continent africain dans son ensemble.

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