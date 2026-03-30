CAN : Le Sénégal célèbre son sacre malgré la polémique continentale

Vainqueur du Pérou en amical (2-0), le Sénégal a surtout transformé sa soirée au Stade de France en une immense célébration de son titre de champion d’Afrique, pourtant contesté. Une démonstration de fierté nationale face à une bataille juridique encore en cours.

Une fête assumée malgré les contestations

Samedi 28 mars, le Stade de France s’est transformé en véritable chaudron aux couleurs du Sénégal. Officiellement, les Lions de la Teranga affrontaient le Pérou en match amical. Mais pour les près de 60 000 spectateurs présents, l’enjeu dépassait largement le cadre sportif : il s’agissait de célébrer un titre continental désormais contesté.

Car en toile de fond, une décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) est venue troubler la fête. L’instance africaine a retiré au Sénégal sa victoire en Coupe d’Afrique des nations (CAF) sur tapis vert, attribuant le succès au Maroc. Une décision contestée et toujours en appel devant le Tribunal arbitral du sport.

Malgré cette situation, la Fédération sénégalaise a choisi de maintenir les célébrations prévues, sans la moindre concession. Une posture assumée, presque défiant les autorités du football africain.

Une diaspora mobilisée et engagée

Dans les tribunes, la ferveur était palpable bien avant le coup d’envoi. La diaspora sénégalaise en France avait répondu massivement présent, transformant l’enceinte en une extension de Dakar.

Entre chants, drapeaux et pancartes, les supporters ont affiché leur position sans ambiguïté. Certains dénonçaient une décision jugée injuste, d’autres rivalisaient d’ironie, détournant les symboles et les maillots pour exprimer leur désaccord.

Mais au-delà de la contestation, c’est bien la célébration qui dominait. Pour beaucoup, l’essentiel était ailleurs : revivre les émotions de la finale et voir le trophée de leurs propres yeux.

Le trophée au cœur de la mise en scène

Moment fort de la soirée : la présentation du trophée de la CAN sur la pelouse. Malgré les pressions et les menaces juridiques, les joueurs sénégalais ont exhibé la coupe devant un public conquis.

Certains cadres de l’équipe, comme Edouard Mendy ou Idrissa Gana Gueye, n’ont pas hésité à afficher leur médaille, symbole d’un titre qu’ils continuent de revendiquer.

Fait notable : si la CAF a attribué la victoire au Maroc, elle n’a pas exigé la restitution du trophée ni des médailles. Un flou juridique qui permet aujourd’hui au Sénégal de continuer à se présenter comme champion.

Sur le terrain, la fête s’est prolongée avec une victoire maîtrisée face au Pérou (2-0), grâce notamment à des réalisations de Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr.

Une position ferme des joueurs

Côté joueurs, le discours est resté constant : le Sénégal se considère comme le légitime champion d’Afrique. Pour Edouard Mendy, il n’est pas question de céder face aux décisions administratives.

Le gardien a d’ailleurs profité de la soirée pour brandir une nouvelle fois le trophée, dans un geste hautement symbolique. Une manière de réaffirmer la position de l’équipe, tout en envoyant un message aux instances.

Même tonalité chez Krepin Diatta, qui a insisté sur la légitimité sportive du titre. Pour les joueurs, le verdict du terrain reste la seule référence.

Une bataille juridique encore ouverte

Si la fête a été totale à Saint-Denis, le dossier est loin d’être clos. L’affaire est désormais entre les mains du Tribunal arbitral du sport, qui devra trancher dans les mois à venir.

En attendant, le Sénégal continue de vivre comme si rien n’avait changé. Une stratégie qui vise à maintenir la cohésion du groupe et à préserver l’image d’une équipe victorieuse.

Cette situation inédite illustre les tensions croissantes entre les décisions institutionnelles et le ressenti des acteurs de terrain. Elle pose aussi une question plus large : qui détient réellement la légitimité du titre, l’instance ou le match lui-même ?

Une soirée entre sport et symbole

Au-delà du score et du spectacle, cette rencontre restera comme un moment politique et symbolique. Le Sénégal a transformé un simple match amical en une démonstration de fierté nationale et de résistance face aux décisions contestées.

Portés par leur public, les Lions de la Teranga ont envoyé un message clair : pour eux, le titre ne se négocie pas.

Reste désormais à savoir si la justice sportive viendra confirmer ou contredire cette conviction. En attendant, à Paris comme à Dakar, le Sénégal continue de célébrer ses champions.

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