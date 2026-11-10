Algérie : l’ex-ministre Berraki condamné dans le dossier des barrages

Nouveau jalon dans la série judiciaire ouverte en Algérie depuis la chute du système Bouteflika : un ancien ministre impliqué dans la gestion des grands ouvrages hydrauliques vient d’écoper d’une peine maximale de quinze ans de prison ferme, dans le dossier dit de l’Agence nationale des barrages. La décision, qui frappe également un groupe de coaccusés issus de l’encadrement du secteur, confirme que la gouvernance de l’eau reste l’un des terrains les plus scrutés par les juridictions pénales algériennes.

Un dossier qui touche au cœur de la politique hydraulique algérienne

L’Agence nationale des barrages et des transferts, créée en 1985, est l’opérateur public chargé de concevoir, bâtir et superviser les ouvrages structurants de mobilisation de la ressource en eau. Elle pilote un portefeuille stratégique dans un pays où le stress hydrique s’aggrave, avec une disponibilité tombée sous le seuil des 500 mètres cubes par habitant et par an, bien en deçà du plancher de rareté défini par les Nations unies. Les contrats passés par l’agence, souvent de plusieurs centaines de millions de dollars, portent sur des barrages, des stations de pompage et des transferts interbassins qui conditionnent l’approvisionnement de grandes métropoles comme Alger, Oran ou Constantine.

Le dossier jugé met en cause la chaîne de décision au sommet du ministère des Ressources en eau et de la direction technique de l’agence. Les investigations ont porté sur l’attribution de marchés publics, la gestion des avenants et les conditions d’exécution de chantiers dont certains ont accumulé retards et surcoûts. Cette affaire s’inscrit dans un ensemble plus large de procédures visant d’anciens responsables du cycle de l’eau, un secteur où les enveloppes publiques mobilisées ont dépassé, sur la décennie 2010, l’équivalent de plusieurs dizaines de milliards de dollars selon les plans quinquennaux successifs.

La poursuite d’un cycle judiciaire ouvert depuis 2019

La condamnation s’inscrit dans la continuité de la vague anticorruption engagée après le départ d’Abdelaziz Bouteflika en avril 2019, sous la pression du mouvement populaire du Hirak. Depuis cette date, plusieurs anciens Premiers ministres, dont Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que des ministres de l’Industrie, des Travaux publics ou des Transports, ont été jugés et condamnés à des peines fermes dans des dossiers portant sur l’automobile, les grands chantiers ou le financement occulte de la vie politique. Des hommes d’affaires proches de l’ancien pouvoir, à l’image d’Ali Haddad, ont également été frappés.

Le dossier des barrages prolonge cette séquence sur un segment jusque-là moins exposé médiatiquement. Il traduit une volonté affichée par le pouvoir exécutif, depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019 puis sa réélection en septembre 2024, de maintenir une pression judiciaire visible sur les cadres de l’ère précédente. Pour une partie des juristes algériens, cette orientation pose aussi la question des garanties procédurales, du traitement équivalent réservé à l’ensemble des justiciables et de la transparence des informations communiquées au public sur les montants exacts du préjudice retenu par les parquets financiers.

Un signal pour la commande publique et les bailleurs

Au-delà de son volet strictement pénal, le verdict envoie un signal aux opérateurs engagés dans la commande publique algérienne, y compris aux partenaires étrangers présents sur les chantiers hydrauliques, qu’il s’agisse de groupes turcs, chinois, italiens ou espagnols traditionnellement actifs sur ce marché. La jurisprudence qui se constitue autour des marchés de barrages pourrait inciter à un renforcement des procédures internes de conformité, à l’image de ce qui a été observé dans le secteur pétrolier algérien après les procédures qui avaient visé, dans les années 2010, plusieurs cadres de Sonatrach.

La question du financement du cycle de l’eau reste par ailleurs posée. Le gouvernement a annoncé, ces dernières années, la relance d’un programme de dessalement reposant sur plusieurs stations d’une capacité cumulée visée de 3,7 millions de mètres cubes par jour à l’horizon 2030, en partie pour compenser la vulnérabilité des barrages face à la sécheresse. La crédibilité de ces investissements nouveaux dépendra, pour partie, de la capacité des autorités à démontrer que les dysfonctionnements sanctionnés aujourd’hui ne se reproduiront pas dans la génération d’ouvrages à venir.

Le dossier n’est pas nécessairement clos sur le plan procédural, les condamnés disposant des voies de recours ouvertes par le code de procédure pénale algérien. Mais la peine prononcée, par son quantum, marque d’ores et déjà un point d’inflexion dans la responsabilisation pénale des anciens ministres techniques.

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