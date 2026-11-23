À neuf mois de 2026, Bank of Africa enregistre un bénéfice net part du groupe de 340,5 millions de dollars, en hausse d’environ 13% sur un an. L’établissement, dont le siège est à Casablanca, consolide ainsi une trajectoire bénéficiaire que la place financière marocaine suit de près, compte tenu du poids du groupe dans la capitalisation de la Bourse de Casablanca. L’écart entre la croissance comptable affichée et une progression plus modérée de l’ordre de 8% évoquée en interne renvoie vraisemblablement à un retraitement à périmètre et change constants, exercice devenu incontournable pour un groupe exposé à une douzaine de devises africaines.

Un modèle panafricain qui confirme sa rentabilité

Héritier de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE Bank), le groupe Bank of Africa revendique une présence dans une trentaine de pays, dont une vingtaine en Afrique subsaharienne à travers sa filiale historique BOA Group, acquise par étapes à partir de 2007. Cette implantation lui confère une exposition unique parmi les banques nord-africaines, concurrencée seulement par Attijariwafa Bank et le Groupe Banque Centrale Populaire, les deux autres piliers du système bancaire chérifien engagés dans la conquête du continent.

La rentabilité affichée à fin septembre tient autant à la dynamique domestique marocaine qu’à la contribution des filiales africaines. Au Maroc, la reprise du crédit immobilier et le dynamisme du financement des grands chantiers liés à la Coupe du monde 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal, soutiennent le produit net bancaire. Les filiales ouest-africaines, en particulier celles de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Bénin, bénéficient quant à elles d’un cycle de taux encore favorable au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), où la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a maintenu son principal taux directeur à 3,50% depuis décembre 2023.

La contribution subsaharienne au cœur de l’équation

La question du partage entre marché domestique et filiales étrangères reste déterminante pour apprécier la qualité des résultats. Historiquement, les activités subsahariennes du groupe pèsent entre un quart et un tiers du résultat consolidé, selon les exercices et les effets de change. Ce ratio place Bank of Africa dans une catégorie à part : celle des banques marocaines pour lesquelles l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ne sont plus un relais de croissance accessoire, mais un pilier structurel du compte de résultat.

Cette trajectoire n’est pas sans contraintes. Les banques centrales de la zone franc comme celles d’Afrique de l’Est ont durci depuis 2023 leurs exigences prudentielles, dans le sillage des normes de Bâle III. Les ratios de fonds propres doivent être ajustés au fur et à mesure que le périmètre s’étend, et plusieurs filiales ont dû procéder à des augmentations de capital internes. Par ailleurs, le coût du risque demeure un poste surveillé, notamment dans les pays sahéliens où l’environnement sécuritaire et politique affecte la qualité des portefeuilles de crédits aux entreprises.

Un signal pour la place de Casablanca

La publication de ces chiffres intervient dans une séquence favorable pour le secteur bancaire marocain, dont l’indice sectoriel à la Bourse de Casablanca a progressé significativement depuis le début de l’année, porté par les anticipations de maintien de marges confortables. Bank of Africa, dont le capital reste contrôlé par le holding O Capital Group fondé par Othman Benjelloun, constitue avec Attijariwafa Bank l’un des deux principaux titres bancaires de la cote.

Reste que la soutenabilité de cette performance dépendra de plusieurs variables : la trajectoire des taux directeurs de Bank Al-Maghrib, qui a entamé en 2024 un cycle d’assouplissement monétaire prudent, l’évolution des devises africaines face au dirham, et la capacité du groupe à maîtriser son coût du risque dans un continent où la fragmentation réglementaire complique la gestion transfrontalière. À l’horizon de la clôture annuelle, le franchissement du seuil symbolique des 450 millions de dollars de bénéfice net consolidé apparaît désormais à portée, pour peu que le quatrième trimestre ne réserve pas de mauvaise surprise sur les filiales les plus exposées aux chocs de change.

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