Les boulangers du Sénégal franchissent un cap. À compter du 23 novembre, pour une durée annoncée de trois jours, les fours des artisans affiliés à l’intersyndicale du secteur doivent rester froids. Le mot d’ordre, porté notamment par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) et deux regroupements se réclamant du Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS), vise à peser sur un dossier que la profession juge enlisé depuis plusieurs mois : la rentabilité d’un métier étranglé entre un prix administré et des charges en hausse.

Un prix du pain verrouillé face à des coûts qui dérivent

La baguette sénégalaise reste l’un des produits les plus politiquement sensibles d’Afrique de l’Ouest. Son prix de référence, fixé à 175 FCFA pour la baguette standard depuis l’ajustement intervenu en 2022 après la flambée du blé liée à la guerre en Ukraine, n’a pas été révisé depuis, alors que le coût du sac de farine, l’électricité et les emballages ont continué de progresser. Les boulangers dénoncent une marge nette comprimée à quelques francs CFA par unité vendue, un niveau jugé incompatible avec le renouvellement des équipements et le paiement des charges salariales.

Le différend se cristallise aussi sur la fiscalité. Les artisans réclament depuis plusieurs campagnes un allègement de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à certains intrants, ainsi qu’une clarification du régime applicable aux pâtisseries et viennoiseries. Dans un pays où la consommation de pain dépasse, selon les estimations usuelles du secteur meunier ouest-africain, 70 kilogrammes par habitant et par an, toute rupture d’approvisionnement expose immédiatement le gouvernement à une pression sociale frontale.

Un signal politique dans un contexte budgétaire tendu

Le calendrier choisi par l’intersyndicale n’est pas anodin. Il intervient alors que l’exécutif sénégalais, installé depuis le printemps 2024 autour du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, mène de front un assainissement budgétaire difficile et une renégociation avec le Fonds monétaire international (FMI) sur le niveau réel de la dette publique. La marge de manœuvre pour subventionner la farine ou revaloriser le prix de la baguette sans alimenter l’inflation est étroite. L’indice des prix à la consommation publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a affiché, ces derniers mois, une évolution modérée, mais les produits de grande consommation restent au cœur des arbitrages du ministère du Commerce.

Le secteur meunier sénégalais, dominé par quelques grands moulins industriels installés à Dakar, est lui aussi sous observation. Les boulangers accusent régulièrement les meuniers de pratiquer des prix de cession jugés trop élevés sur le sac de 50 kilogrammes, tout en bénéficiant d’exonérations douanières sur le blé importé. Cette équation, récurrente depuis la libéralisation partielle de la filière dans les années 1990, oppose une industrie capitalistique et concentrée à un tissu artisanal de plusieurs milliers de points de vente, souvent familiaux.

Un précédent qui pèse sur la table des négociations

Le Sénégal connaît des mouvements similaires à intervalles réguliers. En 2018 déjà, puis à nouveau en 2022, des arrêts de cuisson de courte durée avaient été décrétés avant d’aboutir à des compromis partiels sur le poids de la baguette ou le prix de cession de la farine. Le scénario de 2025 pourrait se rejouer selon la même mécanique : préavis, perturbation de l’approvisionnement, ouverture d’une table de négociation sous l’arbitrage du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, puis protocole d’accord assorti d’engagements chiffrés.

À l’échelle régionale, le dossier dépasse le seul cas sénégalais. En Côte d’Ivoire, au Mali comme au Burkina Faso, les filières boulangères ont connu, entre 2022 et 2024, des épisodes de tension liés au cours mondial du blé, qui avait franchi le seuil de 400 dollars la tonne au plus fort de la crise ukrainienne avant de refluer. Le reflux des cours internationaux n’a toutefois pas mécaniquement soulagé les artisans, les marges de l’importation et de la minoterie absorbant une large part de la baisse.

Reste que trois jours sans pain, dans un pays où la baguette structure le petit-déjeuner urbain et nourrit un réseau dense de vendeurs de rue, constituent plus qu’un simple préavis technique. C’est un test grandeur nature de la capacité du nouveau pouvoir à dialoguer avec un corps de métier atomisé mais stratégique, et à articuler discipline budgétaire, défense du pouvoir d’achat et préservation d’une filière qui emploie, selon les estimations professionnelles, plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le pays.

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