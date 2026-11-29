La semaine boursière africaine du 23 au 27 novembre s’est jouée autour d’une opération de haut de bilan rare par son ampleur : la finalisation, le 27 novembre, du rachat par Coca-Cola HBC de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), embouteilleur présent dans une douzaine de marchés du continent. L’opération, valorisée 2,6 milliards de dollars au moment de la signature, place le groupe gréco-suisse parmi les premiers industriels agroalimentaires exposés à l’Afrique subsaharienne, à un moment où la demande en boissons non alcoolisées y croît à un rythme supérieur à la moyenne mondiale.

Coca-Cola HBC muscle son exposition africaine avec CCBA

Le bouclage de la transaction ouvre une nouvelle séquence pour l’embouteilleur, dont le périmètre consolidé intègre désormais des marchés aussi variés que l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Éthiopie, le Mozambique ou l’Ouganda. Pour accompagner ce changement de dimension, 21 027 676 titres nouveaux ont été introduits sur la cote le 30 du mois, émission destinée à refléter l’élargissement du capital lié à l’opération. Cette création d’actions, rare par son volume unitaire chez un industriel de cette taille, traduit la préférence des parties pour un financement partiellement en papier, mécanisme classique dans les rapprochements transfrontaliers où l’acquéreur cherche à ménager sa trésorerie.

L’intérêt stratégique est double. Il s’agit, d’une part, de capter la croissance démographique du continent, où la part des moins de 25 ans dépasse 60 % selon les projections des Nations unies, et d’autre part, de sécuriser une plateforme industrielle capable de rivaliser avec les groupes locaux et moyen-orientaux, de Castel à SABCO. L’opération rappelle, par son architecture, les mouvements de consolidation observés dans les télécoms africains dans les années 2010, lorsque Bharti Airtel avait absorbé les actifs africains de Zain en 2010 pour un montant comparable, autour de 10,7 milliards de dollars sur quinze pays.

Johannesburg et Tunis progressent, la BRVM marque le pas

Au-delà de cette opération phare, la semaine a été contrastée pour les grandes places africaines. La Bourse de Johannesburg (JSE), première capitalisation du continent avec un encours dépassant 1 200 milliards de dollars, a terminé en territoire positif, portée notamment par les valeurs industrielles et de consommation. La Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) a suivi la même pente, dans un contexte où l’indice Tunindex a renoué depuis plusieurs mois avec des performances honorables malgré la fragilité des équilibres macroéconomiques tunisiens.

À l’inverse, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), place commune aux huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a reculé sur la semaine. Ce repli intervient après une année 2024 exceptionnelle, où l’indice BRVM Composite avait progressé de plus de 28 %, porté par les financières ivoiriennes et les valeurs des télécoms. La correction en cours traduit à la fois des prises de bénéfices et un repositionnement des investisseurs institutionnels régionaux sur le marché obligataire, dont les rendements primaires se sont détendus depuis l’été, tout en demeurant attractifs face aux actions.

Une cote africaine redevenue attractive pour les émetteurs

Reste que la dynamique des introductions en bourse confirme une tendance de fond : les émetteurs africains, publics comme privés, redécouvrent le marché actions comme outil de financement. Depuis 2023, plusieurs opérations de référence, de l’ouverture du capital de filiales de télécoms en Afrique de l’Ouest à la privatisation partielle d’actifs stratégiques au Maroc et en Égypte, ont ramené des volumes significatifs sur la cote. La semaine à venir, du 30 novembre au 4 décembre, est attendue dans la continuité, avec un calendrier d’émissions nourri et une attention particulière portée aux arbitrages entre dette souveraine et equity.

Pour les décideurs économiques, le signal envoyé par le rapprochement Coca-Cola HBC – CCBA dépasse le seul secteur des boissons. Il confirme que les actifs africains, lorsqu’ils disposent d’une échelle multi-pays et d’un ancrage industriel solide, parviennent désormais à attirer des valorisations comparables à celles des marchés émergents matures. La capacité des places locales à capter une part de ces flux, par la cotation des filiales ou par le placement des titres issus de ces opérations, constituera l’un des principaux tests des douze prochains mois.

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