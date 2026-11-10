Côte d’Ivoire : 11 400 MW visés d’ici 2040 via la PIRME

La Côte d’Ivoire veut faire passer sa puissance électrique installée de 3 337 MW en 2026 à 11 400 MW à l’horizon 2040. L’objectif, communiqué le 9 novembre 2026 depuis Abidjan par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), s’inscrit dans la Politique intégrée des ressources minérales et de l’énergie (PIRME), qui articule capacités électriques, production pétrolière et valorisation minière sur un même horizon de planification. Le pays entend parallèlement porter la part des énergies renouvelables à au moins 45 % de son mix dès 2030, en appuyant son essor sur le solaire, l’hydroélectricité et la biomasse.

Un triplement des capacités en quinze ans, trajectoire exigeante

Ajouter plus de 8 000 MW en quinze ans suppose un rythme moyen proche de 540 MW par an, un ordre de grandeur supérieur à la cadence historique de déploiement du parc ivoirien, dominé jusqu’ici par des centrales à cycle combiné alimentées au gaz associé aux champs offshore. À titre de comparaison, le barrage de Soubré, mis en service en 2017 avec une capacité de 275 MW, reste la plus grosse réalisation hydroélectrique récente du pays. Tenir la cible de 11 400 MW implique donc de multiplier les décisions finales d’investissement sur des projets lourds, qu’il s’agisse de centrales à gaz, de barrages sur le Sassandra ou la Bandama, ou de fermes solaires de plusieurs centaines de mégawatts comme celles engagées à Boundiali ou Ferkessédougou.

La contrainte est aussi financière. Les ordres de grandeur retenus dans le secteur situent le coût d’un mégawatt installé entre 1 et 1,5 million d’euros pour une centrale à gaz moderne, et nettement davantage pour un ouvrage hydroélectrique. Même en retenant l’hypothèse basse, l’addition de capacités visées par la PIRME représente un engagement de plusieurs milliards d’euros, qui devra combiner concours des bailleurs multilatéraux, financements concessionnels et apport d’opérateurs privés déjà présents dans le pays, à l’image d’Eranove, d’Azito Energy ou de Ciprel.

Un mix énergétique sous tension entre gaz, hydro et solaire

La cible de 45 % de renouvelables dès 2030 marque une rupture avec la structure actuelle du parc, dans lequel le thermique à gaz pèse environ les deux tiers de la production et l’hydroélectricité la quasi-totalité du reste, le solaire ne contribuant qu’à la marge. Pour atteindre ce seuil, Abidjan devra accélérer sur les grands sites hydrauliques, achever la série de fermes photovoltaïques lancées dans le nord du pays et faire émerger une filière biomasse appuyée sur les résidus agricoles de cacao, de palmier et d’hévéa, dont le pays dispose en volumes considérables.

Cette trajectoire doit en outre composer avec un engagement commercial de plus en plus structurant : la Côte d’Ivoire exporte de l’électricité vers le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin et la Guinée, via le réseau interconnecté du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA). Sécuriser ces flux tout en absorbant une demande intérieure tirée par l’industrie, la climatisation et l’électrification rurale suppose un équilibre délicat entre capacités pilotables et capacités intermittentes, et donc un recours durable au gaz naturel, dont le gouvernement annonce vouloir étendre les infrastructures de transport et de distribution.

La PIRME, ossature d’un projet extractif et industriel élargi

Au-delà de l’électricité, la PIRME fixe des repères chiffrés aux autres piliers de la rente ivoirienne : 500 000 barils par jour de production pétrolière, 150 tonnes d’or affiné et 1,25 million de tonnes de manganèse transformé localement chaque année. Rapportés aux niveaux actuels, ces chiffres traduisent une ambition nette : la production pétrolière ivoirienne, relancée par la découverte du champ Baleine, évolue autour de 50 000 barils par jour début 2026, et la production d’or se situe autour de 50 tonnes annuelles selon les données publiques du secteur minier.

Les projets d’accompagnement listés — port minéralier à San Pedro, 474 km de voies ferrées dédiées au transport des minerais, seconde raffinerie de pétrole dans la même ville — dessinent une colonne vertébrale logistique inédite pour la façade sud-ouest du pays. Reste que la crédibilité de l’ensemble se jouera sur un calendrier de décisions d’investissement serré, sur la capacité du régulateur à sécuriser les contrats d’achat d’électricité, et sur l’arbitrage entre montée en puissance du gaz domestique et respect de la trajectoire carbone affichée à l’international par Abidjan.

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