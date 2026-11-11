Côte d’Ivoire, Gabon, France : l’exercice GEX 2026 scelle un nouveau format

L’exercice GEX 2026 réunira dans les prochains mois les forces armées ivoiriennes, gabonaises et françaises pour une séquence de coopération militaire inédite dans ce format tripartite. L’annonce, encore sobre sur les effectifs et les scénarios, intervient à un moment charnière pour Paris, dont le dispositif africain a été profondément remodelé depuis les ruptures avec Bamako, Ouagadougou et Niamey. En associant Abidjan et Libreville, la France signale clairement les capitales avec lesquelles elle entend désormais construire sa présence militaire de long terme sur le continent.

Un signal politique après le reflux sahélien

Entre 2022 et 2024, l’armée française a été contrainte de quitter successivement le Mali, le Burkina Faso, le Niger puis le Tchad, mettant un terme à près d’une décennie d’engagement contre-terroriste au Sahel baptisée Serval puis Barkhane. Ce repli, imposé par les juntes au pouvoir, a amputé le dispositif français d’environ 5 000 hommes déployés au plus fort de l’opération Barkhane et a laissé un vide stratégique immédiatement investi par d’autres puissances, Russie en tête via Africa Corps.

Dans ce contexte, un exercice associant deux partenaires du golfe de Guinée prend une tonalité particulière. La Côte d’Ivoire héberge toujours les Forces françaises en Côte d’Ivoire, basées à Port-Bouët, tandis que le Gabon demeure, depuis l’arrivée au pouvoir du général Brice Oligui Nguema en août 2023, l’un des rares pays d’Afrique centrale où les Éléments français conservent une emprise permanente. GEX 2026 vient donc valider, dans les faits, le choix de ces deux hubs comme piliers de la nouvelle architecture militaire française au sud du Sahara.

Le golfe de Guinée, nouveau centre de gravité sécuritaire

Le choix des partenaires n’est pas neutre sur le plan opérationnel. Le golfe de Guinée concentre une part croissante des préoccupations sécuritaires régionales : piraterie maritime, trafics, pression djihadiste descendant du Sahel vers les pays côtiers, protection des infrastructures énergétiques offshore. Selon le Bureau maritime international, cette zone a représenté, au milieu des années 2020, l’une des principales régions d’insécurité maritime au monde, même si les attaques ont reflué depuis le pic de 2020.

Pour la Côte d’Ivoire, qui a subi l’attentat de Grand-Bassam en mars 2016 et plusieurs incursions armées dans le nord du pays près de la frontière burkinabè, la montée en gamme de ses forces conventionnelles est devenue une priorité. L’Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville, inaugurée en 2021 avec l’appui français, s’inscrit déjà dans cette logique. Du côté gabonais, les autorités de transition cherchent à moderniser un outil militaire longtemps négligé et à consolider la légitimité internationale du nouveau pouvoir, ce que la participation à un exercice tripartite avec une puissance occidentale contribue à asseoir.

Un format resserré qui préfigure la doctrine française

Le format tripartite retenu pour GEX 2026 illustre également l’évolution doctrinale assumée par Paris depuis le discours du président Emmanuel Macron de février 2023 sur la nouvelle politique africaine, prolongé par la revue nationale stratégique. L’objectif affiché est de passer d’une logique de bases permanentes et d’opérations françaises à une coopération plus discrète, fondée sur la formation, l’équipement et des exercices conjoints à la demande des États partenaires. Les emprises de Port-Bouët et de Libreville ont d’ailleurs vu leurs effectifs sensiblement réduits et transformés en académies régionales co-dirigées avec les armées hôtes.

Reste que cette recomposition se heurte à une concurrence stratégique accrue. Les États-Unis, à travers AFRICOM, multiplient les exercices Flintlock et Obangame Express dans la même zone ; la Chine a inauguré sa première base militaire étrangère à Djibouti en 2017 et développe ses livraisons d’armement en Afrique francophone ; la Turquie et les Émirats arabes unis progressent également. GEX 2026 apparaît ainsi comme un marqueur politique autant qu’un entraînement militaire : la démonstration que, malgré les revers sahéliens, la France conserve des alliés disposés à s’entraîner publiquement à ses côtés et à inscrire cette coopération dans un calendrier commun.

Les prochaines semaines diront l’ampleur réelle des moyens engagés, les scénarios travaillés et le niveau de commandement retenu. Mais le cadre politique, lui, est déjà posé : celui d’une diplomatie militaire française recentrée, plus modeste dans son empreinte, plus sélective dans ses partenariats, et désormais clairement tournée vers l’arc Atlantique africain.

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