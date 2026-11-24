La filière cacao ivoirienne aborde la campagne 2025-2026 avec une ardoise presque effacée. Le régulateur national, le Conseil du Café-Cacao (CCC), a confirmé l’enlèvement de 96 235 tonnes de fèves relevant des stocks résiduels, sur une cible fixée à 100 000 tonnes. L’opération, chiffrée à près de 270 milliards de francs CFA, soit environ 410 millions d’euros, solde l’essentiel des volumes reportés d’une campagne précédente marquée par un déficit de production inédit en Côte d’Ivoire, premier fournisseur mondial de la fève.

Un écoulement à 96 % qui traduit la tension sur l’offre

Atteindre 96,2 % d’une cible d’enlèvement en si peu de temps n’a rien d’anodin. Cela confirme l’appétit des exportateurs et des broyeurs installés à San Pedro et à Abidjan pour toute tonne disponible, dans un contexte où la production ivoirienne 2024-2025 s’est contractée sous l’effet conjugué de la maladie du swollen shoot, du vieillissement des vergers et d’une pluviométrie erratique. Le prix moyen implicite de l’opération, de l’ordre de 2,8 millions de francs CFA la tonne, reflète la flambée des cours mondiaux observée depuis 2023, lorsque le contrat de référence sur le New York Board of Trade a franchi pour la première fois la barre des 10 000 dollars la tonne, en avril 2024, avant de se stabiliser à des niveaux historiquement élevés.

Les 3 765 tonnes non enlevées relèvent probablement de contraintes techniques : qualité dégradée de certains lots après plusieurs mois de stockage, litiges contractuels ou défaillance d’opérateurs. Dans la filière, un taux d’exécution supérieur à 95 % est considéré comme la zone de confort du régulateur ; il valide la méthode d’allocation par contrats fermes aux exportateurs agréés, mise en place par le CCC pour sécuriser la commercialisation anticipée (forward sales), dispositif qui a longtemps fait la singularité du modèle ivoirien.

Le Conseil Café-Cacao face à un double impératif

Pour l’institution dirigée par Yves Brahima Koné, cette clôture presque intégrale remplit plusieurs fonctions. Elle assainit d’abord la trésorerie des exportateurs qui portaient ces stocks, dont certains majors internationaux comme Barry Callebaut, Cargill ou Olam ont fait état, dans leurs communications financières de 2024, de pertes significatives sur leurs activités ouest-africaines. Elle libère ensuite les capacités logistiques des magasins portuaires avant l’arrivée de la main-crop, principale récolte qui s’étale d’octobre à mars. Elle permet enfin au régulateur d’aborder les nouvelles ventes anticipées avec un carnet lisible, condition indispensable pour fixer le prix bord-champ garanti aux producteurs.

Ce prix, porté à 2 200 francs CFA le kilogramme pour la campagne principale 2024-2025, soit un quasi-doublement en deux ans, reste au cœur du pacte social entre l’État et les quelque 800 000 planteurs recensés. L’écoulement complet des reports conditionne la capacité du CCC à honorer ce niveau, voire à l’ajuster, sans puiser dans le fonds de réserve destiné à lisser les contre-chocs de prix.

Un signal pour le marché mondial et pour Accra

L’annonce ivoirienne sera scrutée à Londres, à New York et à Amsterdam, où se négocient les contrats à terme et où s’approvisionnent les géants du chocolat. Un stock résiduel écoulé signifie que l’offre libre immédiatement disponible se réduit, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, soutient les cours. Les broyeurs européens, dont les marges se sont effondrées en 2024, redoutent une nouvelle flambée à l’ouverture de la campagne principale.

À Accra, le Ghana Cocoa Board observe aussi ce dénouement avec attention. Le régulateur ghanéen, confronté à des défauts de livraison estimés à plus de 350 000 tonnes cumulées sur les deux dernières saisons, peine encore à solder ses propres reports. Le contraste illustre la divergence croissante entre les deux voisins, qui assuraient ensemble, au début des années 2020, près de 60 % de la production mondiale. La performance du Conseil Café-Cacao renforce, à court terme, la crédibilité d’Abidjan auprès des négociants et des bailleurs. Elle ne dispense pas d’une réponse structurelle au déclin productif, chantier autrement plus lourd que la gestion comptable d’un report de campagne.

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