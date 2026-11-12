Dette publique : le FMI tire la sonnette d’alarme sur la CEMAC

L’avertissement formulé le 12 novembre 2026 par le Fonds monétaire international (FMI) à l’endroit de la zone CEMAC replace l’Afrique centrale au cœur des préoccupations des bailleurs multilatéraux. Les six économies de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale — Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad — se voient rappeler que la trajectoire de leur dette et la couverture de leurs besoins de financement extérieur ne sont plus tenues pour acquises. Pour une union monétaire qui partage un franc CFA arrimé à l’euro et des réserves de change mutualisées à la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), un tel message emporte des conséquences qui dépassent la seule gestion budgétaire des capitales concernées.

Un modèle de financement régional à nouveau sous tension

La CEMAC vit depuis une décennie au rythme des cycles pétroliers. Le choc de 2014-2016, qui avait vu le baril chuter sous les 30 dollars, avait déjà contraint la zone à négocier une réponse coordonnée avec le FMI, matérialisée par des programmes successifs au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad et en Guinée équatoriale. Dix ans plus tard, la configuration se répète partiellement : les recettes d’hydrocarbures, qui représentent encore plus de la moitié des exportations régionales, demeurent la variable qui détermine la soutenabilité budgétaire. Toute faiblesse durable des cours pèse immédiatement sur les réserves pooled à la BEAC et sur la capacité des Trésors nationaux à se refinancer.

Cette dépendance structurelle explique pourquoi l’avertissement du Fonds porte moins sur un pays en particulier que sur un équilibre régional. Le marché des titres publics de la CEMAC, animé par la BEAC, reste étroit, dominé par une poignée de banques locales et régulièrement sursouscrit à des taux élevés. Les tensions de liquidité qui s’y expriment ne sont pas nouvelles : elles sont documentées depuis plusieurs revues régionales du FMI, qui pointent la concentration des porteurs, la maturité courte des titres et la difficulté à attirer des investisseurs non résidents.

Dette publique : des trajectoires différenciées mais une vulnérabilité commune

Dans l’espace CEMAC, les situations d’endettement ne se valent pas. Le Congo-Brazzaville traîne depuis la restructuration de 2019 un stock de dette qui l’a maintenu sous programme FMI, avec des arriérés résiduels auprès de traders pétroliers. Le Gabon, sorti d’un épisode politique en 2023, doit reconstituer sa crédibilité budgétaire après plusieurs émissions obligataires internationales exigeantes. Le Cameroun, première économie de la zone, a vu son ratio dette/PIB franchir durablement la barre des 40 % et doit arbitrer entre service de la dette et investissement. Le Tchad, pionnier d’un accord sous le Cadre commun du G20 conclu en 2022, demeure exposé au cours du brut. La République centrafricaine reste, elle, dépendante de l’aide concessionnelle.

Cette hétérogénéité rend la coordination plus complexe, mais elle accroît aussi le risque systémique : un défaut ou un stress prononcé dans un seul État affecte mécaniquement la crédibilité du marché régional et la posture de la BEAC. C’est précisément ce que redoutent les équipes du Fonds, qui mènent chaque année des consultations au titre de l’article IV avec chacun des six pays et une revue régionale dédiée à la CEMAC.

Ce que le signal du FMI dit aux investisseurs et aux bailleurs

Au-delà de l’avertissement technique, le message envoyé par le FMI éclaire la manière dont les créanciers vont tarifer le risque CEMAC dans les prochains trimestres. Les émissions souveraines en eurobonds de la région, lorsqu’elles existent, s’échangent déjà à des spreads élevés par rapport aux comparables ouest-africains de l’UEMOA, dont la Côte d’Ivoire et le Sénégal se financent à des conditions nettement plus favorables. L’écart traduit un différentiel de perception qui tient autant à la diversification économique qu’à la qualité des cadres budgétaires.

Pour les autorités régionales, l’enjeu immédiat est de démontrer que les engagements pris dans le cadre des programmes en cours — ajustement budgétaire, rapatriement des recettes d’exportation prévu par la réglementation des changes de la BEAC, gestion active de la dette — sont tenus. La crédibilité du rattachement du franc CFA d’Afrique centrale à l’euro, qui repose in fine sur le niveau des réserves de change, en dépend. La prochaine réunion du Comité ministériel de l’Union monétaire et les conclusions de la BEAC sur la politique monétaire seront scrutées comme autant de tests de la capacité de la zone à répondre, d’une seule voix, à un signal qu’elle ne peut ignorer.

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