La conférence climat d’Antalya devait offrir au Gabon un débouché concret à une revendication portée depuis plusieurs années par les États du bassin du Congo : la mise en place d’un dispositif pérenne de rémunération des forêts tropicales au titre des services environnementaux qu’elles rendent à la planète. Il n’en a rien été. La COP31 s’est refermée sans accord sur ce dossier, repoussant à la prochaine session multilatérale un arbitrage pourtant jugé stratégique par Libreville. Pour un pays dont près de 88 % du territoire est recouvert de forêt dense, ce statu quo a une portée directement budgétaire.

Un puits de carbone sans prix de marché stable

Le Gabon se présente depuis plus d’une décennie comme un cas d’école de l’économie climatique. Avec environ 23 millions d’hectares de forêt et une capacité d’absorption nette estimée à plus de 100 millions de tonnes de CO2 par an selon les évaluations menées dans le cadre de ses communications nationales à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le pays revendique le statut de puits de carbone de référence à l’échelle continentale. Mais cette comptabilité carbone ne s’est jamais traduite en flux financiers à la hauteur des volumes annoncés.

Le précédent le plus abouti reste l’accord signé en 2019 avec l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI), qui prévoyait jusqu’à 150 millions de dollars sur dix ans, dont une première tranche de 17 millions versée en 2021 par la Norvège au titre des émissions évitées entre 2016 et 2017. L’échelle reste sans commune mesure avec les besoins de financement d’une économie encore dépendante des hydrocarbures et désireuse de diversifier ses recettes. Les crédits carbone souverains émis par Libreville en 2023, présentés comme la plus importante opération de ce type jamais lancée, attendent toujours des acheteurs à un prix jugé acceptable par l’exécutif gabonais.

Antalya, rendez-vous manqué pour le bassin du Congo

La position défendue à Antalya s’inscrivait dans la continuité de la Déclaration de Libreville et des travaux de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), qui regroupe dix États abritant le deuxième massif tropical mondial après l’Amazonie. L’enjeu, pour ces capitales, était d’obtenir un mécanisme additionnel aux dispositifs existants comme REDD+, perçus comme trop lents, trop fragmentés et insuffisamment rémunérateurs au regard des coûts d’opportunité liés à la préservation forestière.

La négociation s’est heurtée aux divergences récurrentes entre pays développés et pays forestiers sur plusieurs points : la fongibilité des crédits dans les marchés de conformité, l’intégrité environnementale des méthodologies de comptabilisation, le niveau de référence historique à retenir et la gouvernance des fonds. Les grandes économies émettrices restent réticentes à s’engager sur un prix plancher ou sur des volumes garantis d’achat, préférant les transactions bilatérales ponctuelles aux obligations contraignantes. Résultat : les États du bassin du Congo quittent Antalya avec un dossier ouvert et sans calendrier précis.

Un enjeu de souveraineté économique pour Libreville

Pour les autorités de la transition gabonaise, la monétisation du capital forestier constitue l’un des piliers de la stratégie de diversification économique affichée depuis 2023. La filière bois transformée, l’écotourisme et les paiements pour services environnementaux sont présentés comme des alternatives structurelles à la rente pétrolière, qui représente encore environ 38 % des recettes budgétaires et près de 70 % des exportations selon les données de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

L’absence d’avancée à Antalya complique cet agenda. Elle maintient le pays dans une logique de financements de projet, négociés au cas par cas avec des bailleurs bilatéraux ou des fonds spécialisés, plutôt que dans un cadre multilatéral prévisible. Elle renforce aussi la dépendance aux marchés volontaires du carbone, dont les prix se sont effondrés depuis 2023 sous l’effet des controverses sur la qualité des crédits et des exigences accrues des acheteurs institutionnels.

Reste que la séquence pourrait rebondir lors des échéances intersessions de la CCNUCC et à l’approche de la prochaine conférence des parties. Le Gabon, qui coprésidera plusieurs initiatives sur les solutions fondées sur la nature, dispose encore d’espace diplomatique pour reformuler sa demande. Mais la fenêtre se resserre, à mesure que d’autres zones forestières, de l’Indonésie au Brésil, font valoir leurs propres mécanismes et captent les engagements financiers disponibles.

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