Le Conseil d’administration de la BDEAC a validé, le 18 novembre 2026, une nouvelle enveloppe de mobilisation de ressources évaluée à 298,3 milliards de francs CFA, selon le communiqué publié par la banque régionale le 23 novembre. Cette autorisation, accordée lors d’une session extraordinaire tenue en visioconférence, s’inscrit dans l’exécution du plan stratégique « Azobe » couvrant la période 2023-2027. Elle porte à près de 422 milliards de francs CFA le volume de ressources longues que l’institution aura cherché à lever en l’espace de treize mois sur les marchés de capitaux, en additionnant l’eurobond inaugural d’octobre et cette nouvelle tranche.

Une bascule stratégique vers les marchés de capitaux

Le 13 octobre 2026, la banque basée à Brazzaville avait clôturé une émission obligataire internationale de 222 millions de dollars, soit environ 124,3 milliards de francs CFA. Cette opération, la première du genre pour l’institution présidée par le Camerounais Dieudonné Evou Mekou, a été rendue possible par l’attribution en novembre 2025 d’une note Ba3, assortie d’une perspective stable, par l’agence américaine Moody’s. Il s’agissait alors de la toute première évaluation de la banque en devises étrangères, étape obligée pour accéder aux investisseurs institutionnels internationaux.

Pour le Conseil d’administration, le succès de cette émission constitue, selon ses propres termes, « un jalon décisif qui a confirmé la diversification des sources de financement de la banque et accru sa visibilité auprès des investisseurs mondiaux ». L’autorisation du 18 novembre prolonge cette logique, mais sans préciser à ce stade les instruments retenus pour la nouvelle tranche : émission sur la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC), nouvel eurobond, lignes bilatérales avec des banques de développement partenaires, ou combinaison des trois. Le choix du véhicule déterminera le coût de la ressource et, in fine, les conditions de rétrocession aux projets.

Un acteur devenu central sur la place de Douala

Depuis 2020, la BDEAC a bâti une présence structurante sur la BVMAC, où six de ses lignes obligataires sont aujourd’hui cotées. En 2023, sur les 76,5 milliards de francs CFA d’intérêts servis aux porteurs d’obligations cotées à Douala, 57 milliards, soit 74,5 % du total, ont été versés par la seule banque régionale. Cette concentration illustre à la fois le dynamisme de l’émetteur et la relative étroitesse du marché obligataire sous-régional, où peu de signatures parviennent à drainer des volumes comparables.

La question de la profondeur du marché régional n’est pas théorique. À titre de comparaison, la BOAD, homologue ouest-africaine de la BDEAC, mobilise régulièrement des tranches de 100 à 150 milliards de francs CFA sur le marché régional de l’UEMOA, qui s’appuie sur une base d’investisseurs institutionnels nettement plus large. En zone Cemac, qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, les banques commerciales demeurent les principales souscriptrices, et l’épargne longue reste limitée. Une levée de près de 300 milliards risque donc de buter sur un plafond d’absorption local, rendant plausible le recours renouvelé aux marchés extérieurs.

Un bilan en croissance mais des ratios à surveiller

À fin 2025, la banque régionale affichait un portefeuille de 87 prêts, répartis entre 32 opérations publiques et 55 opérations privées, pour un encours brut de 723,5 milliards de francs CFA. Son résultat net ressortait à 5,2 milliards, en progression de 48,6 % sur un an, après 3,5 milliards en 2024. Cette rentabilité accrue élargit mécaniquement la capacité d’absorption des chocs, mais elle n’affranchit pas l’institution des ratios prudentiels qui encadrent toute banque multilatérale de développement, en particulier le ratio dette sur fonds propres suivi de près par les agences de notation.

Le défi des prochains mois sera donc double pour le président Evou Mekou et ses équipes. Il faudra démontrer aux investisseurs que la trajectoire d’endettement reste compatible avec la notation Ba3, condition d’un accès durable aux marchés internationaux. Il faudra, dans le même temps, orienter les fonds vers des projets suffisamment rentables pour couvrir un coût de la ressource en hausse, dans une zone où les besoins en infrastructures énergétiques, de transport et numériques se chiffrent en milliers de milliards de francs CFA.

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