Le PIB du Sénégal rehaussé de 16,7 % après rebasage de l’ANSD

Le PIB du Sénégal est désormais supérieur de 16,7 % à ce que les comptes nationaux indiquaient jusqu’ici. L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a communiqué sur les résultats d’un exercice de rebasage, opération périodique qui consiste à actualiser l’année de référence des comptes nationaux et à intégrer dans l’appareil statistique des pans d’activité auparavant mal captés. Pour un pays dont l’économie se transforme rapidement avec l’entrée en production des hydrocarbures, l’impact est loin d’être neutre.

Un exercice technique aux conséquences budgétaires immédiates

Le rebasage ne crée aucune richesse nouvelle, mais il en révèle. En élargissant le périmètre statistique du PIB sénégalais, l’ANSD mécaniquement abaisse l’ensemble des ratios qui prennent le produit intérieur brut comme dénominateur. Le ratio dette publique sur PIB, la pression fiscale, le déficit budgétaire rapporté à la production nationale, les dépenses sociales exprimées en points de PIB : tous ces indicateurs se trouvent, du jour au lendemain, améliorés sans qu’aucune politique publique n’ait été mise en œuvre.

L’effet est loin d’être cosmétique. Avec une dette publique estimée par les autorités et les institutions financières internationales à un niveau proche, voire supérieur à 80 % du PIB avant révision, une base statistique rehaussée de près d’un sixième ramènerait automatiquement ce ratio sous des seuils psychologiques importants pour les marchés et pour les critères de convergence de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), fixés à 70 % du PIB pour l’endettement public. Le déficit budgétaire, que Dakar s’est engagé à ramener progressivement sous la norme communautaire de 3 %, apparaît lui aussi moins préoccupant une fois rapporté à la nouvelle assiette.

Un signal envoyé au FMI et aux agences de notation

Le calendrier n’est pas anodin. Le Sénégal négocie depuis plusieurs mois les termes de sa relation avec le Fonds monétaire international, après la révélation par les nouvelles autorités issues de l’élection présidentielle de mars 2024 d’un endettement supérieur aux chiffres publiés sous la précédente administration. Un audit de la Cour des comptes, rendu public début 2025, avait corrigé à la hausse les engagements financiers de l’État. Dans ce contexte, un PIB rebasé offre au gouvernement un argument statistique pour atténuer l’impact affiché de ces révélations sur la soutenabilité de la dette.

Les agences de notation souveraines, qui ont dégradé la signature sénégalaise à plusieurs reprises depuis 2023, suivront de près la méthodologie retenue par l’ANSD. L’intégration éventuelle des recettes futures issues du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, exploité avec la Mauritanie, et du champ pétrolier de Sangomar, entré en production en juin 2024, pèse dans la lecture que feront les investisseurs de cette révision. La transparence sur les secteurs qui tirent la revalorisation à la hausse, qu’il s’agisse de l’économie numérique, des services informels de transport et de commerce ou des hydrocarbures, sera déterminante.

Un exercice ouest-africain devenu classique

Le Sénégal s’inscrit dans un mouvement régional. Le Nigeria avait fait sensation en avril 2014 en rehaussant son PIB de 89 % après un rebasage particulièrement spectaculaire, qui lui avait permis de ravir à l’Afrique du Sud le titre de première économie du continent. Le Ghana avait procédé à un exercice similaire en 2010, avec une révision de plus de 60 %, qui l’avait fait basculer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire inférieur selon la classification de la Banque mondiale. La Côte d’Ivoire, le Kenya ou la Tanzanie ont, à leur tour, actualisé leurs comptes nationaux dans les années 2010.

Ces précédents enseignent deux choses. D’abord, un rebasage bien conduit améliore la lisibilité de l’économie et peut attirer de nouveaux investisseurs, en documentant des secteurs jusqu’ici sous-évalués. Ensuite, il ne dispense d’aucun ajustement : un PIB plus élevé signifie aussi, en miroir, une pression fiscale rapportée au PIB plus faible, soit environ 16 % pour le Sénégal avant révision, loin de la cible de 20 % fixée par l’UEMOA. L’élargissement de l’assiette statistique renvoie donc, en creux, à la faiblesse de la mobilisation des recettes intérieures.

Reste à connaître le détail de la nouvelle année de base, la ventilation sectorielle de la revalorisation et le PIB par habitant qui en découle. Autant de données qui conditionneront la lecture que feront les partenaires techniques et financiers du Sénégal de cet exercice, dont les suites se joueront davantage à Washington et sur les marchés obligataires qu’à Dakar.

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