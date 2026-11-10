Maghnia : l’Algérie internationalise le contentieux environnemental avec le Maroc

La décision des autorités algériennes de saisir des instances internationales au sujet de la pollution transfrontalière à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, marque une inflexion notable dans la gestion du contentieux algéro-marocain. Jusqu’ici cantonnée à des protestations techniques et à des alertes sanitaires locales, la question des rejets qui franchissent la frontière occidentale accède au rang de dossier diplomatique, porté hors des canaux bilatéraux désormais fermés. L’Algérie accuse explicitement son voisin d’une atteinte volontaire à son territoire et à ses populations frontalières.

Maghnia, un verrou frontalier devenu dossier international

Située à une quinzaine de kilomètres de la frontière marocaine, Maghnia est depuis longtemps un point de friction. La ville, chef-lieu de daïra de la wilaya de Tlemcen, concentre une population estimée à plus de 120 000 habitants et constitue l’un des principaux nœuds de contrôle du tracé frontalier fermé depuis 1994. Les riverains se plaignent de longue date de nuisances liées aux eaux et aux déchets venus de l’oued qui traverse la zone, sans qu’une qualification juridique formelle n’ait été, jusqu’à présent, portée au niveau multilatéral.

En choisissant de documenter une pollution venue de l’autre côté de la frontière et de la présenter comme un acte intentionnel, les autorités algériennes changent de registre. Elles ne s’adressent plus seulement à leur opinion intérieure, mais sollicitent un arbitrage ou au moins une prise d’acte extérieure. Le choix du forum – programme des Nations unies pour l’environnement, mécanismes onusiens des droits humains, ou enceintes régionales – conditionnera la portée réelle de la démarche. Aucune juridiction n’a été nommée publiquement à ce stade par Alger.

Un étage supplémentaire à la crise ouverte en août 2021

La séquence s’inscrit dans un cadre diplomatique déjà lourdement dégradé. Le 24 août 2021, Alger avait rompu ses relations diplomatiques avec Rabat, invoquant des actes hostiles qu’elle imputait au royaume. Dans la foulée, le gazoduc Maghreb-Europe, qui alimentait l’Espagne via le territoire marocain depuis 1996, n’avait pas été renouvelé à son échéance d’octobre 2021. Les frontières terrestres, elles, demeurent fermées depuis près de trois décennies, et l’espace aérien algérien est interdit aux appareils marocains depuis septembre 2021.

Dans ce paysage, chaque dossier technique prend une coloration politique. La question environnementale, qui aurait pu relever d’une commission mixte dans un contexte apaisé, est désormais traitée comme un contentieux d’État. L’absence de canaux directs rend toute médiation bilatérale improbable et pousse mécaniquement les deux capitales à chercher des relais extérieurs, qu’il s’agisse de l’Union africaine, de la Ligue arabe ou des agences onusiennes spécialisées.

Le droit international de l’environnement, un terrain encore peu exploité au Maghreb

Le principe de responsabilité pour dommages transfrontaliers est ancien. Il remonte à la sentence arbitrale de la Fonderie de Trail, rendue en 1941 entre les États-Unis et le Canada, et irrigue depuis la Déclaration de Stockholm de 1972 puis celle de Rio de 1992. Son principe 21, repris en 1992, interdit à un État de laisser des activités menées sur son sol causer des dommages à l’environnement d’un autre État. Dans la pratique, les contentieux de ce type restent rares entre voisins africains, qui privilégient habituellement la négociation discrète.

Le précédent le plus commenté demeure l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, tranchée par la Cour internationale de justice en 2010 entre l’Argentine et l’Uruguay. La haute juridiction y avait consacré une obligation procédurale d’information et d’évaluation d’impact préalable, sans pour autant condamner l’État exportateur de la pollution alléguée. Pour Alger, bâtir un dossier solide supposerait donc des relevés indépendants, une chaîne de preuves documentée et, idéalement, l’appui d’organismes scientifiques tiers.

Reste la question du calendrier et de l’intention politique. En portant le sujet dans l’arène multilatérale, l’Algérie teste la capacité des institutions internationales à se saisir d’un différend bilatéral en l’absence de coopération entre les deux parties. Elle place aussi Rabat devant un choix : répondre sur le terrain technique en produisant ses propres données, ou s’en tenir au silence et laisser le récit algérien occuper seul l’espace. La manière dont les instances saisies traiteront la requête dira si l’environnement peut devenir, au Maghreb, un véritable champ de régulation ou s’il restera un instrument de confrontation.

Pour aller plus loin

Oligui Nguema à Pékin : Libreville resserre son axe chinois · Addis-Abeba : la délégation marocaine contestée au sommet des partis africains · Ouattara reçu par Macron à l’Élysée pour un dîner de travail

J’aime ça : J’aime Chargement…