Riz brisé indien : Dakar et Abidjan guettent les signaux de New Delhi

La perspective d’un nouveau tour de vis indien sur les exportations de riz brisé replace les importateurs d’Afrique de l’Ouest en position de veille. L’Inde, premier exportateur mondial de riz avec près de 40 % des flux internationaux en 2023 selon le Département américain de l’agriculture (USDA), reste le fournisseur pivot de cette céréale de base pour le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali ou le Burkina Faso. Toute inflexion de sa politique commerciale se répercute, en quelques semaines, sur les étals de Dakar, d’Abidjan ou de Bamako.

Une dépendance structurelle au grain indien

Le riz brisé occupe une place singulière dans la consommation ouest-africaine. Moins coûteux que le riz entier, il correspond aux habitudes culinaires locales, du thiéboudiène sénégalais au riz sauce ivoirien. Le Sénégal importe en moyenne 1,1 million de tonnes de riz par an, selon les données de la FAO, dont une large majorité de brisures. La Côte d’Ivoire, qui consomme plus de 2 millions de tonnes annuelles, dépend elle aussi des approvisionnements asiatiques pour combler l’écart entre production locale et demande intérieure.

L’Inde s’est imposée comme fournisseur dominant grâce à des coûts logistiques maîtrisés et à des prix inférieurs de 15 à 20 % à ceux de la Thaïlande ou du Vietnam ces dernières années. Avant l’interdiction de septembre 2022, elle couvrait, selon plusieurs estimations sectorielles, autour de 60 à 70 % des importations sénégalaises de brisures. Ce quasi-monopole, bâti en moins d’une décennie, fait désormais figure de point de vulnérabilité pour la souveraineté alimentaire de la sous-région.

Le précédent douloureux de 2022-2023

La mémoire du choc précédent est encore fraîche. Le 8 septembre 2022, New Delhi avait annoncé l’interdiction pure et simple d’exporter du riz brisé et imposé une taxe de 20 % sur plusieurs catégories de riz blanchi, officiellement pour sécuriser son marché intérieur après une mousson décevante. Les cours mondiaux de la brisure avaient grimpé de plus de 30 % en quelques mois, selon l’Organisation internationale du riz, et certains importateurs sénégalais avaient dû se rabattre en urgence sur la Thaïlande, le Myanmar et le Pakistan, à des conditions nettement moins favorables.

La levée progressive de ces mesures, amorcée fin 2024, avait rétabli une offre indienne jugée abondante et des cotations plus accessibles. Mais le souvenir de ces mois de tension pèse toujours dans les arbitrages. À Dakar, la hausse du prix du sac de riz de 25 kilos de l’ordre de 2 000 à 3 000 FCFA observée en 2023 avait nourri une grogne sociale qui s’était invitée dans le débat politique à la veille de la présidentielle.

Diversifier les origines, accélérer la production locale

Face à ce risque récurrent, les stratégies de diversification progressent, mais lentement. La Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et le Myanmar constituent les alternatives naturelles, chacun avec ses limites : le riz thaïlandais reste plus cher, le Vietnam privilégie ses marchés asiatiques, et le Myanmar souffre d’une image logistique dégradée depuis le coup d’État de février 2021. Le Pakistan, exportateur de 4,5 à 5 millions de tonnes par an, apparaît comme l’option la plus crédible à court terme pour les acheteurs ouest-africains.

Sur le plan domestique, la Côte d’Ivoire ambitionne, via sa Stratégie nationale de développement de la riziculture, d’atteindre l’autosuffisance à l’horizon 2030. Le Sénégal, qui a porté sa production de riz paddy à près de 1,4 million de tonnes en 2023 grâce aux aménagements de la vallée du fleuve Sénégal, vise également une couverture intégrale de sa consommation. Reste que l’écart à combler demeure considérable, et que la transformation locale des brisures, encore embryonnaire, ne permet pas de se passer du levier des importations asiatiques à court terme.

Dans ce contexte, les signaux envoyés par le ministère indien du Commerce et de l’Industrie seront scrutés avec attention à Dakar comme à Abidjan. Un rétablissement même partiel des restrictions de 2022 obligerait les gouvernements ouest-africains à activer, plus vite qu’ils ne le souhaiteraient, des mécanismes de stocks stratégiques et de subventions ciblées pour contenir l’impact sur les ménages les plus modestes.

Pour aller plus loin

Le PIB du Sénégal rehaussé de 16,7 % après rebasage de l’ANSD · Oignon : le Sénégal et la Côte d’Ivoire toujours dépendants des Pays-Bas · Cameroun : l’investissement public chute de 27,7 % au T1 2026

J’aime ça : J’aime Chargement…