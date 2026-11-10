Roaming gratuit Gabon-Cameroun : entrée en vigueur fixée au 10 novembre 2026

Le roaming gratuit entre le Gabon et le Cameroun entrera en application le 10 novembre 2026. La décision, portée par le ministère gabonais de l’Économie numérique, de la Digitalisation, de l’Innovation et des Nouvelles technologies, couvre l’ensemble des services mobiles courants : appels, messages courts et accès à l’internet mobile. Côté gabonais, Moov Africa Gabon Telecom et Airtel Gabon sont concernés. Côté camerounais, les abonnés de MTN Cameroon et d’Orange Cameroun bénéficieront du même traitement en symétrique. Le communiqué ministériel évoque une facturation « au tarif local », formule qui exclut par principe toute majoration liée au franchissement de frontière.

Un accord bilatéral qui précède le droit communautaire CEMAC

La séquence est inhabituelle. Dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, le dossier de l’itinérance régionale piétine depuis plusieurs années, en dépit de textes communautaires qui en posent le principe. Libreville et Yaoundé choisissent donc la voie bilatérale, plus rapide à activer que l’harmonisation à six. Cette méthode rappelle celle retenue en Afrique de l’Ouest par le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et la Guinée, qui ont progressivement construit leur « Free Roaming Area » à partir de 2017, avec des résultats inégaux mais un principe désormais acquis. La zone CEMAC accuse un retard que la décision du 10 novembre 2026 ne comble que partiellement, puisqu’elle ne lie que deux des six États membres.

Sur le papier, le gain pour l’usager est considérable. Les tarifs d’itinérance internationale appliqués jusqu’ici dans la sous-région pouvaient atteindre plusieurs centaines de francs CFA la minute d’appel émis, et davantage pour les données en mégaoctet, avec des surcoûts qui dissuadaient tout usage courant du smartphone en déplacement professionnel. L’alignement sur le tarif domestique modifie l’économie du voyage d’affaires entre les deux capitales, et simplifie la vie des diasporas croisées, familles bakota, fang ou béti installées de part et d’autre de la frontière de l’Ntem.

Un dispositif institutionnel lourd côté Gabon

La mise en œuvre mobilise plusieurs bras armés de l’État gabonais. L’Arcep, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, assure l’encadrement technique de la mesure. Elle s’appuie sur la Société de patrimoine des infrastructures numériques, chargée des actifs mutualisés, et sur l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, qui gère notamment la ressource hertzienne. Cette chaîne à trois étages, inhabituelle pour un simple dossier tarifaire, traduit la volonté de Libreville d’inscrire l’accord dans une politique publique du numérique plus large, et pas seulement dans une concession commerciale consentie par les opérateurs.

Le silence est en revanche plus notable côté camerounais. Les modalités de participation de l’Agence de régulation des télécommunications (ART) et du ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) n’ont pas été précisées publiquement. Or, la réussite opérationnelle du dispositif dépendra largement de l’accord technique entre régulateurs sur les points les plus sensibles : seuils de « fair use » pour les volumes de données, durée maximale de séjour éligible au tarif local, mécanismes de lutte contre l’arbitrage tarifaire, modalités de compensation entre opérateurs pour le trafic entrant et sortant.

Un test grandeur nature pour les opérateurs

Les quatre groupes concernés ne sont pas dans la même situation. MTN et Orange, qui se partagent le marché camerounais fort de plus de vingt millions d’abonnés mobiles, cohabitent également au Gabon avec Airtel et Moov Africa Gabon Telecom, dans un marché beaucoup plus étroit, de l’ordre de trois millions d’abonnés actifs. La mesure va mécaniquement renforcer l’avantage concurrentiel des groupes présents des deux côtés de la frontière, capables d’offrir une continuité de service sans intervention technique visible pour le client. Elle pèsera aussi sur les marges d’itinérance, longtemps considérées comme une rente discrète par les directions financières des opérateurs.

Reste à vérifier, à l’usage, que l’annonce politique se traduit par une expérience tangible pour l’abonné dès l’activation. Les précédents ouest-africains ont montré qu’entre l’engagement signé par les ministres et la facture réellement émise par l’opérateur, l’écart pouvait rester durable faute d’arbitrage ferme des régulateurs. Le 10 novembre 2026 dira si la coopération numérique Gabon-Cameroun échappe à ce travers, et peut servir de point d’appui à un dispositif élargi à Brazzaville, Malabo, Bangui et N’Djamena.

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