Sénégal : Kiraay pousse Diomaye Faye vers une dissolution dès décembre 2026

Le débat sur la dissolution de l’Assemblée nationale sénégalaise entre dans une phase active. Kiraay, formation du président Bassirou Diomaye Faye supervisée par Aminata Touré, a publiquement réclamé le recours à l’article 87 de la Constitution dès son activation, le 2 décembre 2026. Ce texte autorise le chef de l’État à mettre fin au mandat de la législature après un délai de deux ans suivant son installation, sous réserve d’avis consultatifs du Premier ministre et du président de l’Assemblée, qui ne lient pas sa décision.

Un calendrier contraint par la règle du vote dominical

Si le décret de dissolution tombait effectivement le 2 décembre 2026, le Code électoral imposerait la tenue du scrutin dans une fourchette comprise entre le 30 janvier et le 1er mars 2027. La règle du vote dominical réduit mécaniquement l’éventail des dates disponibles à cinq dimanches : le dernier de janvier, puis les quatre de février. Le reste du calendrier politique devrait s’y adapter, y compris le dépôt des listes, la campagne officielle et les opérations de proclamation.

La publication du décret présidentiel produirait des effets immédiats. Les travaux parlementaires prendraient fin sans transition, et l’ensemble des textes en cours d’examen deviendraient caducs. Ce point n’est pas anodin : à la date supposée de la dissolution, plusieurs chantiers législatifs structurants seraient encore pendants, du volet fiscal aux réformes sectorielles portées par l’exécutif depuis la rentrée 2024.

Le précédent de 2024, une référence à relativiser

Les partisans d’une dissolution rapide mettent en avant le scrutin anticipé du 17 novembre 2024, organisé dans des délais serrés après la dissolution décidée par Bassirou Diomaye Faye en septembre de la même année. L’épisode avait démontré la capacité des services de l’État à tenir un calendrier court. Mais l’exercice de 2027 s’annonce plus exigeant, car il interviendrait quelques semaines seulement après la révision ordinaire du fichier électoral de 2025, sans qu’une actualisation intermédiaire n’ait nécessairement eu lieu.

Le fichier électoral, point de friction technique

L’article L.37 du Code électoral autorise, lorsque les délais sont trop courts, le recours au fichier issu de la dernière révision ordinaire. Dans l’hypothèse d’un scrutin en février 2027, ce serait le registre arrêté en 2025. Deux catégories d’électeurs en seraient mécaniquement écartées : les jeunes ayant atteint la majorité depuis la clôture de cette révision, et les citoyens ayant changé de circonscription pour des raisons professionnelles ou familiales.

Pour l’expert électoral Mamadou Seck, les avis que doivent recueillir le chef de l’État avant de signer le décret restent « consultatifs et ne lient pas le président de la République ». Le politologue Djibril Diop plaide pour l’anticipation, rappelant que « gouverner, c’est prévoir », et insiste sur la nécessité d’une organisation irréprochable : « Le Code électoral doit rester la pierre angulaire de toute élection ». À ses yeux, « c’est la démocratie qui est en jeu » si les conditions matérielles du vote ne sont pas réunies.

Une alternative est portée par une partie de la société civile : une révision exceptionnelle du fichier, limitée à l’intégration des primo-votants et aux mutations récentes. L’option est techniquement envisageable mais suppose un délai additionnel difficilement compatible avec la fenêtre ouverte par l’article 87. Elle rouvrirait également le contentieux pré-électoral, alors que les scrutins de 2022 et 2024 avaient déjà donné lieu à de vives contestations sur les listes.

Un pari politique aux retombées budgétaires

Au-delà du droit électoral, la dissolution comporte un coût financier non négligeable. L’organisation d’un scrutin législatif au Sénégal mobilise, sur la base des exercices récents, un budget de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, à additionner aux indemnités de fin de mandat des députés sortants. Dans un contexte où Dakar négocie avec le Fonds monétaire international la régularisation du dossier de la dette, révélé en 2024 après l’audit des comptes publics, chaque dépense exceptionnelle est scrutée.

Le pari de Kiraay repose sur une hypothèse : consolider à l’Assemblée une majorité confortable au service du programme présidentiel, à l’heure où les tensions avec l’opposition autour de la loi de finances se sont intensifiées. L’arbitrage final reviendra à Bassirou Diomaye Faye, qui n’a pas encore fait connaître sa position. Entre impératif politique et contrainte budgétaire, le calendrier des prochaines semaines dessinera la trajectoire institutionnelle du Sénégal pour la seconde moitié du quinquennat.

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