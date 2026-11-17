Le constat posé par les Nations unies sur la guerre au Soudan change la lecture du conflit : les aéronefs télépilotés expliquent aujourd’hui l’essentiel de la mortalité civile recensée depuis le début de l’exercice. L’ONU chiffre à environ trois quarts la part des victimes non combattantes imputables à des frappes de drones, qu’il s’agisse de munitions rôdeuses, de quadricoptères armés ou d’appareils de longue endurance. Ce basculement statistique confirme ce que les humanitaires observent sur le terrain depuis plusieurs mois : la guerre soudanaise, entrée dans sa troisième année, est devenue le premier conflit africain façonné par l’aéronautique militaire sans pilote.

Une bascule technologique dans la guerre soudanaise

Lorsque les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (RSF) se sont affrontées à Khartoum en avril 2023, l’essentiel des pertes civiles résultait de combats urbains à l’arme légère et de tirs d’artillerie. Le rapport de force s’est progressivement déplacé vers la troisième dimension, à mesure que les deux camps se dotaient de capacités de frappe à distance. Cette évolution rejoint une tendance plus large observée depuis la guerre du Haut-Karabagh en 2020 et le conflit ukrainien engagé en février 2022, deux terrains où le drone armé a imposé une nouvelle grammaire tactique.

Le Soudan en offre désormais la variante africaine. Les RSF, structure héritière des milices Janjawid et dirigée par Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti, utilisent largement des munitions rôdeuses de faible coût et des engins commerciaux modifiés, adaptés aux frappes de saturation sur des cibles fixes comme les marchés ou les points d’eau. En face, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhan mise sur des drones de moyenne altitude et longue endurance, capables de traquer les colonnes paramilitaires dans les étendues du Darfour et du Kordofan.

Fournisseurs étrangers et équation diplomatique

La question centrale que soulève le chiffre onusien est celle de l’origine des matériels. Plusieurs rapports d’experts remis au Conseil de sécurité depuis 2023, ainsi que des enquêtes ouvertes de chercheurs en armement, documentent la présence au Soudan de drones de fabrication turque de la gamme Bayraktar livrés aux FAS, ainsi que d’appareils iraniens de type Mohajer-6, dont l’usage par l’armée soudanaise a été évoqué à plusieurs reprises depuis fin 2023. Du côté des RSF, les investigations pointent de manière récurrente vers des flux logistiques transitant par les Émirats arabes unis, incluant des quadricoptères chinois militarisés et des munitions rôdeuses d’origines diverses.

Cette carte des fournisseurs épouse celle des alignements régionaux. Le soutien émirati aux paramilitaires, nié par Abou Dhabi mais régulièrement mis en cause par Port-Soudan, s’inscrit dans une lecture plus large de la compétition autour de la mer Rouge et de l’or soudanais, dont les RSF contrôlent une part décisive. Le rapprochement entre Téhéran et le gouvernement de Burhan, formalisé par la réouverture d’ambassades en 2023, offre à l’Iran un accès potentiel à cette même façade maritime, à quelques encablures du Yémen houthiste.

Un bilan humain sous-estimé et une impunité préoccupante

Les chiffres onusiens souffrent par construction d’un biais de sous-déclaration : les zones sous contrôle des RSF, notamment au Darfour occidental où El Geneina a été le théâtre de massacres documentés en juin 2023, restent largement inaccessibles aux enquêteurs. Le nombre réel de victimes civiles, toutes causes confondues, est estimé par plusieurs ONG à plusieurs dizaines de milliers depuis le début du conflit, auxquelles s’ajoutent près de douze millions de déplacés internes et réfugiés recensés par le Haut-Commissariat aux réfugiés, soit la première crise de déplacement au monde.

La prédominance des frappes aériennes dans la mortalité civile soulève un enjeu juridique immédiat. Les principes de distinction et de proportionnalité, piliers du droit international humanitaire, supposent une capacité d’identification des cibles que les drones commerciaux militarisés n’offrent pas toujours. Elle interroge également la responsabilité des États exportateurs, à l’heure où l’Union européenne et plusieurs capitales occidentales plaident pour un contrôle renforcé des transferts de technologies duales vers les théâtres africains. Sans mécanisme contraignant, la guerre soudanaise risque de s’installer durablement comme le laboratoire d’un modèle de conflit où la létalité aérienne se démocratise sans que les normes suivent.

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