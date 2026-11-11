Starlink au Sénégal : une autorisation à 100 millions FCFA interroge

La question de la licence Starlink au Sénégal s’impose dans le débat public avec la mise en circulation d’un chiffre : cent millions de francs CFA, soit environ 150 000 euros, pour cinq années d’exploitation. Rapporté à la base d’un calcul annuel, ce montant équivaut à vingt millions de francs CFA par an, versés par la filiale de SpaceX pour servir, depuis l’orbite basse, l’ensemble du territoire sénégalais. Le cahier des charges, validé sous l’ancien ministre de la Communication et des Télécommunications Alioune Sall, est aujourd’hui examiné à l’aune d’un double référentiel : les redevances payées par les opérateurs terrestres et les pratiques observées ailleurs sur le continent.

Un ticket d’entrée sans commune mesure avec les licences terrestres

La comparaison avec les opérateurs établis au Sénégal fait apparaître un écart d’ordre de grandeur. Sonatel, filiale majoritairement contrôlée par Orange, a historiquement acquitté des montants exprimés en dizaines, voire en centaines de milliards de francs CFA pour l’acquisition et le renouvellement de ses licences globales, incluant les segments mobile et fixe. Le renouvellement de la concession de Sonatel, négocié au tournant des années 2010 et finalisé en 2016, avait été évalué à plus de 100 milliards de francs CFA. Free Sénégal, ex-Tigo repris par un consortium emmené par Xavier Niel, et Expresso, filiale du soudanais Sudatel, ont également dû mobiliser des montants substantiels pour sécuriser leurs titres d’exploitation.

Dans ce paysage, les vingt millions de francs CFA annuels versés par Starlink représentent une fraction infime de ce que les acteurs terrestres mobilisent pour un périmètre pourtant partiellement concurrent. L’offre de connectivité par satellite en orbite basse s’adresse aux zones blanches, mais touche également, dans les faits, des clients urbains et des professionnels qui constituent le cœur de cible des fournisseurs d’accès à Internet nationaux. Le différentiel de charges réglementaires nourrit donc une interrogation sur l’équité concurrentielle, dossier que l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) sera amenée à instruire.

Starlink en Afrique : des régimes d’autorisation disparates

Le cas sénégalais s’inscrit dans un déploiement continental amorcé en 2023, année où Starlink a obtenu ses premières autorisations au Nigeria, au Rwanda, au Mozambique, puis au Bénin, au Kenya, au Malawi et au Zimbabwe. Les conditions d’entrée varient fortement d’un pays à l’autre, en l’absence d’un cadre harmonisé au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou de l’Union africaine. Le Cameroun et l’Afrique du Sud, à l’inverse, ont freiné l’arrivée du service en conditionnant son autorisation à des exigences de participation locale au capital, la fameuse règle des 30 % de détention par des entreprises historiquement défavorisées en Afrique du Sud.

Cette dispersion traduit une difficulté nouvelle pour les régulateurs africains : définir une juste contrepartie pour un service qui ne consomme pas de spectre terrestre national au sens classique, mais qui capte des revenus sur un marché domestique. Les redevances annuelles, les obligations de couverture, la fiscalité applicable aux abonnements et la localisation des données figurent parmi les paramètres encore mal stabilisés. Au Sénégal, le contenu précis des obligations imposées à Starlink en matière de qualité de service, d’interconnexion ou de contribution au fonds de développement du service universel n’a pas été rendu public.

Une révision des contrats attendue après l’alternance de 2024

L’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en avril 2024 a ouvert une séquence de réexamen des engagements souscrits par l’État sous la précédente mandature. Plusieurs contrats miniers, pétroliers et de concession ont été placés sous revue, dans la perspective d’une renégociation éventuelle. Le dossier Starlink, par sa visibilité et la modicité apparente de la contrepartie financière, s’inscrit naturellement dans cette dynamique. La nouvelle équipe ministérielle en charge des télécommunications pourrait, à droit constant, solliciter une révision du cahier des charges au terme d’une période probatoire, ou par voie d’avenant.

Reste que le service satellitaire répond à un besoin réel : selon les données publiques de l’ARTP, le taux de pénétration de l’Internet fixe demeure marginal au Sénégal, autour de 2 %, quand le mobile dépasse 110 %. La connectivité par constellation basse offre une réponse aux territoires que la fibre et la 4G peinent à desservir, dans la Casamance intérieure, le Sénégal oriental ou le long de la vallée du fleuve. L’enjeu, pour Dakar, consiste à concilier cette utilité réelle avec un juste retour pour les finances publiques et une concurrence équilibrée avec les opérateurs qui investissent dans les infrastructures terrestres.

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