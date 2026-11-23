La publication trimestrielle de United Bank for Africa (UBA) confirme que la dynamique commerciale du groupe panafricain reste soutenue malgré un environnement monétaire nigérian particulièrement exigeant. Sur les neuf premiers mois de 2026, le résultat opérationnel atteint 1 670 milliards de nairas, soit l’équivalent de 1,22 milliard de dollars au taux de conversion retenu par l’établissement. La croissance annuelle ressort à 12,7 %, un rythme comparable à celui observé par les grandes enseignes cotées à la Bourse nigériane (NGX) ces derniers trimestres. Pourtant, ce chiffre ne raconte qu’une partie de l’histoire : la ligne finale du compte de résultat, elle, se contracte.

Un grand écart révélateur des tensions du secteur bancaire nigérian

La divergence entre un résultat opérationnel en progression et un bénéfice après impôts en recul n’est pas propre à UBA. Elle traduit une situation que connaissent la plupart des établissements nigérians depuis la réforme du marché des changes engagée mi-2023 par le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso. La libéralisation du naira a produit, en 2023 et 2024, des gains de réévaluation massifs sur les positions en devises des banques, dopant artificiellement les comparaisons annuelles. L’exercice 2026 marque la fin de cet effet mécanique : la base de comparaison devient exigeante, et les gains de change latents cèdent la place à des charges plus lourdes.

Pour UBA, cette normalisation se double de deux pressions concomitantes. D’une part, la montée des taux directeurs, portés jusqu’à 27,5 % en 2025 par le Comité de politique monétaire nigérian, a renchéri le coût des ressources et pesé sur le coût du risque. D’autre part, le niveau d’imposition effectif supporté par les grandes banques nigérianes s’est accru à la faveur du windfall tax adopté par l’Assemblée fédérale en 2024, qui ponctionne une part des gains de change réalisés lors de la libéralisation du marché.

La bascule panafricaine comme amortisseur

Le modèle d’UBA, présent dans une vingtaine de pays africains, offre un contrepoids structurel à ces secousses domestiques. Les filiales opérant au Ghana, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun ou au Kenya facturent en devises locales plus stables que le naira, et contribuent de façon croissante au compte de résultat consolidé. Sur l’exercice 2023, la direction du groupe avait indiqué que les filiales hors Nigeria représentaient près de la moitié du résultat avant impôts, une part en progression régulière depuis l’implantation panafricaine lancée sous la présidence de Tony Elumelu au tournant des années 2010.

Cette diversification géographique distingue UBA de concurrents plus centrés sur le marché nigérian. Zenith Bank, GTCO et First Bank conservent une part prépondérante de leur bilan domestique, tandis qu’Access Holdings a opéré ces dernières années des acquisitions en Afrique australe et au Maghreb pour réduire sa dépendance au naira. La bataille se joue désormais sur la capacité à transformer la présence continentale en relais de rentabilité, et non seulement en vitrine.

Un signal attendu par les investisseurs de la place de Lagos

Les comptes intermédiaires d’UBA sont scrutés par les investisseurs institutionnels présents sur la NGX, où le secteur bancaire représente l’un des principaux moteurs de l’indice ASI. La publication intervient dans un contexte où la Banque centrale du Nigeria a imposé aux banques commerciales un relèvement substantiel de leurs fonds propres minimums, fixé en mars 2024 à 500 milliards de nairas pour les établissements à licence internationale, catégorie à laquelle appartient UBA. Le groupe a déjà mobilisé le marché pour renforcer ses capitaux, et la trajectoire bénéficiaire conditionne sa capacité à poursuivre cet effort sans diluer ses actionnaires.

La publication des comptes audités de clôture, attendue au premier trimestre 2027, permettra de mesurer la part respective des facteurs conjoncturels et structurels dans ce découplage. Pour les investisseurs panafricains, la question centrale reste la même : jusqu’où le réseau continental de la banque peut-il amortir les à-coups de l’économie nigériane, qui pèse encore pour plus de la moitié de son bilan.

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