Cameroun : Des experts planchent sur l’amélioration du système éducatif

Ils étaient réunis mardi à Yaoundé à la faveur d’un atelier, afin de définir une cartographie du système éducatif pour les 10 prochaines années.

Des experts venus de ministères camerounais, des partenaires au développement et des partenaires sociaux au système éducatif se sont réunis ce mardi 10 mars 2020 à Yaoundé, la capitale. Ce, à la faveur d’un atelier de dissémination du diagnostic du secteur de l’éducation et de la formation au Cameroun. L’objectif de cet atelier était de partager les résultats de cette évaluation.

Mais aussi «de réfléchir ensemble sur les enjeux et défis qui devront structurer la nouvelle politique enseignante pour permettre déjà d’augmenter le taux de scolarisation sur l’ensemble du territoire, promouvoir le bilinguisme dans notre système éducatif, réfléchir également sur le recrutement et l’affectation des enseignants surtout dans les zones difficiles, et dans les bassins scolaires où le Cameroun connaît de grosses crises», indique Lisette Elobo, secrétaire technique du comité de pilotage chargé de la coordination et du suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie du secteur de l’éducation et de la formation.

Les recommandations formulées à l’issue de ces travaux devraient permettre d’améliorer le système éducatif camerounais, conformément à l’Agenda 2030 des Nations Unies relatif aux Objectifs de développement durable (Odd) auquel le Cameroun a souscrit. Notamment l’Odd 4 visant à «assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». Ce, dans un contexte marqué par des crises et conflits qui affectent ce secteur. En l’occurrence, la crise anglophone qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis fin octobre 2016.

La situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays a en effet entrainé la fermeture de 4437 écoles, privant ainsi plus de 609.000 enfants du droit à l’éducation, indique le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) dans un rapport publié en août 2019. Cette agence onusienne fait partie des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement camerounais dans son processus d’élaboration de la stratégie du secteur de l’éducation et de la formation pour la période 2020-2030.

