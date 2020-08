Cameroun : Deux personnes arrêtées pour trafic illégal d’espèces sauvages

Deux présumés trafiquants ont été interpellés dans la capitale Yaoundé, en possession de peaux de lion et de panthère qu’ils voulaient vendre.

Deux personnes ont été arrêtées pour trafic illégal d’espèces sauvages à Yaoundé, la capitale camerounaise. Ce, lors d’une opération coup de poings menée par des agents des Forêts et de la Faune, en collaboration avec la gendarmerie. L’arrestation a été effectuée avec l’assistance technique The Last Great Ape Organization (LAGA), une organisation chargée de l’application de la loi faunique. Un lion tanné et une peau de panthère ont été retrouvés et saisis lors de leur arrestation.

L’un des trafiquants, un artisan, a été arrêté le 6 août 2020 à Etoa-Meki, un quartier populaire de la ville, alors qu’il était sur le point de mener une transaction illégale impliquant la vente d’une peau de lion et d’une peau de panthère. Une enquête plus approfondie menée par les agents de la faune a conduit à l’arrestation du deuxième trafiquant, une enseignante du secondaire à la retraite.

Selon des sources proches du dossier, elle aurait remis les deux peaux de félins à son complice afin qu’il les revende. Le Cameroun abrite la deuxième plus grande population de lions (environ 270) en Afrique centrale, après la RDC. Cependant, l’espèce est exposée à des pressions humaines telles que la destruction de son habitat et le braconnage.

Tout comme les panthères, les lions sont une espèce entièrement protégés par la loi faunique au Cameroun. Les contrevenants encourant jusqu’à trois ans de prison. Ce qui n’empêche pourtant pas leur trafic.

