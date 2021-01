CHAN : Le Cameroun, pays hôte, se qualifie pour les quarts de finale

Les Lions A’ ont décroché leur billet pour le second tour du Championnat d’Afrique des nations dimanche après un match nul avec le Burkina Faso.

Le Cameroun, pays hôte du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a décroché dimanche son billet pour les quarts de finale après un match nul face au Burkina Faso (0-0) sans vraiment convaincre offensivement. Les Lions A’ avaient besoin d’un nul pour se qualifier pour le second tour de la compétition, alors que les Etalons burkinabés devaient absolument gagner pour accéder aux quarts.

Avec cinq points au compteur, les Camerounais terminent à la deuxième place du groupe A derrière les Maliens (7 points) qui passent également au prochain tour. «Je remercie l’équipe du Burkina Faso qui a présenté une excellente équipe, jouant du beau football. Entre bien jouer et se qualifier, je préfère me qualifier au prochain tour que de bien jouer et se voir éliminer. Pour les quarts de finale, nous allons préparer la rencontre sereinement et dans les meilleures conditions pour faire bonne figure», a déclaré le sélectionneur camerounais, Martin Ndtoungou Mpile, à l’issue du match.

Le Cameroun et le Mali sont les deux premiers qualifiés pour les quarts. Ils connaîtront leurs adversaires à l’issue des rencontres Congo-Libye et Niger-RDC ce lundi. En rappel, le CHAN est une compétition réservée aux joueurs évoluant dans le championnat local. Initialement prévue du 4 au 25 avril 2020, la compétition avait été reportée du 16 janvier au 7 février 2021 en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Le Maroc est le tenant du titre.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires