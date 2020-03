Coronavirus : Djibouti suspend tous les vols commerciaux

Cette mesure vise à éviter l’importation de la maladie dans le pays, qui n’enregistre aucun cas de COVID-19 à ce jour.

Aucun cas d’infection au coronavirus (COVID-19) n’a été enregistré jusqu’à ce jour à Djibouti, pays situé dans la Corne de l’Afrique. Toutefois, les autorités ont pris un ensemble de mesures préventives pour évier l’importation de la maladie dans le pays, comme suspendre tous les vols commerciaux au départ et à l’arrivée de Djibouti.

«A compter du 18 mars 2020, et ce en raison de la pandémie du COVID-19 sévissant actuellement de manière exponentielle et inquiétante dans le monde, et conformément aux mesures de prévention et de précautions recommandées par les autorités sanitaires, les vols commerciaux de toutes les compagnies aériennes opérant des vols commerciaux à l’arrivée et au départ de la République de Djibouti sont suspendus jusqu’à nouvel ordre», annonce l’Autorité de l’aviation civile djiboutienne dans un communiqué dimanche.

Il ne sera donc plus possible d’entrer ou de sortir de Djibouti par voie aérienne. Cette interdiction ne concerne toutefois pas les vols cargos qui, eux, sont autorisés à opérer normalement, précise le document.

