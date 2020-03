Coronavirus : La CAF reporte les éliminatoires de la CAN 2021

Annonces

La Confédération africaine de football a décidé du report des matchs des éliminatoires du tournoi prévus fin mars en raison de la pandémie du COVID-19.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report des matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) prévus fin mars en raison de la pandémie de coronavirus. «Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du « COVID-19 » en pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, la CAF estime que l’organisation des matches éliminatoires de la CAN Total 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement», indique l’instance faîtière du football continental, dans un communiqué publié vendredi sur son site Internet.

Cette décision tient aussi compte des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde, du fait que la plupart des joueurs qui composent les sélections nationales africaines évoluent hors du continent où sévit également la maladie, justifie la CAF. «En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure», peut-on lire dans le document.

Les qualifications à la CAN féminine 2020 (8-14 avril 2020) et du Mondial féminin U20 (20-29 mars 2020) sont également reportées. Mercredi, la CAF a annoncé le maintien du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) prévu du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, pays hôte également de la CAN 2021.

Une mission d’inspection de la commission médicale de la CAF est attendue ce samedi et ce dimanche au Cameroun pour «évaluer l’ensemble des mesures préventives prises par le comité local d’organisation» du CHAN dans le cadre de la riposte à la pandémie du COVID-19.

