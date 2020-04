Coronavirus : La Chine fait don de matériel médical au Gabon

Ads

Le matériel, réceptionné vendredi, vise à soutenir les efforts du gouvernement gabonais dans sa lutte contre la COVID-19.

Du matériel médical en provenance de Chine est arrivé ce vendredi 24 avril 2020 au Gabon. Les fournitures vitales et urgentes ont été acheminées par un vol cargo de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines et comprennent des équipements de protection individuelle, des masques faciaux N95, des combinaisons de protection médicale, des lunettes de protection, des gants, des thermoflash et des respirateurs artificiels.

Ce matériel a été réceptionné par le Pr Romain Tchoua, président du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL). Ce don de la Chine vise à soutenir les efforts du gouvernement gabonais dans sa lutte contre le nouveau coronavirus. Il traduit également l’excellence de la coopération bilatérale entre Libreville et Pékin.

«Le COVID-19 est un ennemi commun de toute l’humanité. Ce dont la communauté international a le plus besoin, c’est d’une confiance renforcée, d’efforts concernés et d’une réponse collective par un renforcement de la coopération internationale sur tous les plans et la création d’une forte synergie, de manière à gagner ce combat de l’Homme contre une maladie infectieuse majeure», a déclaré l’ambassadeur de Chine au Gabon, Hu Changchun.

Le Gabon fait partie des 18 pays bénéficiaires de ce don chinois qui arrive à point nommé, alors que le pays en a fortement besoin pour endiguer la propagation du virus. A la date du samedi 25 avril 2020, le pays comptait officiellement 176 cas d’infections au COVID-19, dont 30 guérisons et 3 décès.

