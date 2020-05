Coronavirus : La SOBRAGA au chevet des populations de Port-Gentil

La Société des brasseries du Gabon a remis aux autorités locales 300 bidons d’eau minérale en contribution à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

La Société des brasseries du Gabon (SOBRAGA) continue d’appuyer le gouvernement gabonais dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le 7 mai dernier, la SOBRAGA a remis 300 bidons de 5 litres d’eau minérale Akewa aux autorités locales de la province de l’Ogooué-Maritime.

Cette dotation a été officiellement remise au gouverneur Patrice Ontina par le directeur d’exploitation de la SOBRAGA à Port-Gentil, Hans Zinzen. «Cette nouvelle dotation doit permettre d’aider les structures hospitalières et les familles vulnérables face à la crise du COVID-19 qui prend de l’ampleur dans le pays», indique la société dans un communiqué.

Cette dotation n’est pas la première du genre. Le 21 avril dernier, la SOBRAGA avait remis plus de 32.000 bouteilles d’eau minérale Andza afin de soulager les familles les plus durement touchées par les mesures de confinement, notamment les Gabonais économiquement faibles et les personnes souffrantes. Le Gabon compte officiellement 1.104 cas déclarés positifs, dont 912 cas actifs, 182 guéris et 10 décès.

