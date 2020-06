Coronavirus : Lancement de l’application StopCovid en France

Ads

L’application de traçage des cas de COVID-19 du gouvernement est disponible depuis ce mardi 2 juin 2020.

Après des semaines de polémique autour des libertés numériques et du respect de la vie privée, l’application mobile StopCovid de traçage des personnes contaminées au coronavirus (COVID-19) a été lancé ce mardi 2 juin en France. Ce, alors que le pays a entamé ce jour une nouvelle phase de son déconfinement, avec notamment la réouverture des restaurants, bars et cafés, ainsi que des parcs et jardins tout l’Hexagone.

Cette application du gouvernement français a pour but de permettre à chaque utilisateur qui apprend sa contamination de prévenir ceux qu’il a croisés dans les deux semaines précédentes. Ainsi, ces utilisateurs pourront se confiner, voire se tester.

Selon le gouvernement français, le fonctionnement de StopCovid est «non identifiant» et «temporaire». Son installation est sur la base du volontariat et l’application utilise la fonctionnalité Bluetooth – et non pas le GPS – de l’appareil pour alerter ses utilisateurs lorsque ceux-ci ont croisé une personne infectée. Comme d’autres pays touchés par la COVID-19, la France mise sur cet outil technologique pour endiguer la propagation du virus.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires