Coronavirus : Le ministre gabonais des Forêts au port d’Owendo pour s’assurer du respect des mesures barrières

Lee White s’est rendu mardi dans cette zone portuaire pour s’assurer de l’application des mesures de prévention du personnel dans le contexte de la COVID-19.

Le ministre gabonais des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat, des Objectifs de développement durable et du Plan d’affectation des terres, Lee White, s’est rendu mardi dernier au port d’Owendo. Il était accompagné de son ministre délégué, Oswald Séverin Mayounou, et du directeur général des industries, du commerce, du bois et de la valorisation des produits forestiers, Auguste Ndouna Ango.

«Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des activités de la filière forêt-bois, notamment la mise en application des mesures de prévention, d’organisation et de protection du personnel en cette période de pandémie du COVID-19», explique le ministère dans un communiqué.

«Je suis venu m’assurer que le dispositif sanitaire et sécuritaire mis en place par mes services est bien effectif, afin d’assurer et garantir la santé de nos agents et ceux des autres administrations, et ainsi faire en sorte qu’ils puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions malgré la pandémie du coronavirus», a déclaré le ministre.

Durant sa visite, Lee White a assisté au chargement d’une cargaison de 26.000 m3 de bois à destination de la Chine. Pour le membre du gouvernement, ce chargement est le signe que la filière forêt-bois, pénalisée par la baisse de la demande mondiale des produits issus de l’exploitation forestière, reprend progressivement ses activités.

«C’est un chargement historique, car c’est le plus grand chargement de bois dans l’histoire du Gabon. Cela montre que malgré la crise sanitaire du COVID-19, l’industrie forestière continue à tourner et les exportations vers la Chine commencent à reprendre. Ça donne de l’espoir», a-t-il dit, optimiste.

Outre le port d’Owendo, le ministre des Eaux et Forêts a également visité quatre unités de transformation de bois spécialisées dans l’empotage et le déroulage : la Société nationale des bois du Gabon (SNBG), Gabon Best Natural Source (GBNS), CEMA-Gabon et Thebault.

