Coronavirus : L’UNICEF et l’OMS lancent l’initiative «Hygiène des mains pour tous»

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé l’initiative «Hygiène des mains pour tous», à l’occasion de la Journée mondiale du lavage des mains commémorée ce 15 octobre. Alors que le lavage des mains avec du savon constitue un geste barrière essentiel contre les maladies infectieuses, dont le coronavirus (Covid-19), des millions de personnes dans le monde n’ont cependant pas la possibilité de se laver les mains facilement, déplore l’UNICEF.

«Cette pandémie a souligné le rôle crucial de l’hygiène des mains dans la prévention des maladies, tout en accentuant un problème déjà répandu: le lavage des mains avec du savon reste inaccessible pour des millions d’enfants sur leur lieu de naissance, de vie et d’apprentissage», affirme Kelly Ann Naylor, directrice adjointe eau, assainissement et hygiène à l’UNICEF, dans un communiqué.

«Il est inacceptable que ce moyen pourtant si simple de se protéger ne soit pas à la disposition des communautés les plus vulnérables. Nous devons agir immédiatement pour que chaque personne, où qu’elle se trouve, puisse dès aujourd’hui et à l’avenir se laver les mains avec du savon», ajoute-t-elle.

Selon les estimations, 63% de la population urbaine en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à des installations de lavage des mains. Soit 258 millions de personnes qui ne peuvent pas se laver les mains avec du savon. Cette initiative a donc pour but de garantir la disponibilité à long terme de produits et de services abordables, en particulier auprès des communautés vulnérables et défavorisées.

