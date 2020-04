Coronavirus : Une ministre suspendue pour avoir violé le confinement en Afrique du Sud

La ministre des Communications, Stella Ndabeni-Abrahams, a été suspendue pour deux mois pour avoir assisté à une fête chez des amis en plein confinement.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé ce mercredi dans un communiqué avoir suspendu une de ses ministres pour avoir violé le confinement contre la pandémie de coronavirus (Covid-19). Il s’agit de la ministre des Communications, Stella Ndabeni-Abrahams, suspendue pour deux mois pour avoir participé à une fête chez des amis.

Elle a été prise en flagrant délit de désobéissance sur une photo publiée dimanche sur Instagram, où elle apparaît en train de déjeuner avec cinq autres personnes au domicile d’un ancien membre du gouvernement. «Le confinement national s’impose à tous les Sud-Africains», a martelé le président.

«Aucun d’entre nous, et encore moins un membre de l’exécutif, ne doit saboter notre effort national pour sauver des vies. Personne n’est au-dessus des lois», a-t-il ajouté. La ministre a présenté s’est excusée pour son comportement. «Je regrette l’incident et demande pardon pour mes actes», a déclaré Stella Ndabeni-Abrahams.

L’Afrique du Sud est le plus le plus touché par le virus sur le continent, avec 1686 cas de COVID-19 et 12 décembre à la date du mardi 7 avril 2020. Pour freiner la propagation de la maladie, le président a instauré un confinement pour toute la population qui court jusqu’au 16 avril au moins. Les contrevenants risquent jusqu’à six mois de prison et de lourdes amendes.

