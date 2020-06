Côte d’Ivoire : Inondations meurtrières à Abidjan

Ads

Une vingtaine de personnes tuées par les pluies diluviennes ces derniers jours dans la capitale économique du pays.

Les pluies diluviennes de ces derniers jours en Côte d’Ivoire ont causé la mort d’une vingtaine de personnes à Abidjan, la métropole économique du pays. Au moins trois personnes ont péri le 25 juin, tandis que 35 autres ont été mises en sécurité, selon le Groupement de sapeurs-pompiers militaires d’Abidjan.

Ces morts s’ajoutent aux 16 autres survenues au cours d’un glissement de terrain la semaine dernière dans un quartier déshérité de la ville, déjà à la suite de fortes pluies. Des habitants ont déclaré à l’AFP que trois heures de pluies torrentielles jeudi ont provoqué une montée des eaux d’un mètre et demi en l’espace de 30 minutes, obligeant certains à se réfugier sur les toits des bâtiments.

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents en Côte d’Ivoire durant la saison des pluies, qui commence en mai et dure généralement jusqu’à fin juillet. En 2018, au moins 18 personnes avaient péri à la suite des inondations à Abidjan. Suite à ce drame, les autorités avaient entamé d’importants travaux pour curer les canaux d’évacuation d’eaux et détruire les constructions illégales qui les barraient souvent.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires