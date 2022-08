Fnac Darty se convertit au cloud

Fnac Darty, le spécialiste de la distribution de produits électroniques et d’électroménagers, va migrer ses plateformes d’analyse de données dans le cloud via la solution Teradata Vantage sur Google Cloud. Grâce à cette migration, il pourra créer un modèle de ventes unifié pour ses enseignes et accélérer la consolidation de son chiffre d’affaires en Hexagone.

Flexibilité et zéro coût initial





Le spécialiste de la distribution d’électroménagers, d’électronique et de biens culturels Fnac Darty annonce la migration de ses plateformes d’analyse de données vers le cloud via la solution Teradata Vantage sur Google Cloud. Il s’agit d’une plateforme hybride multicloud comprenant les Data Lake, les entrepôts de données et les nouveaux types de données.

Elle se caractérise par son évolutivité multidimensionnelle qui aide à gérer sans limite la charge de traitements massifs de données. Teradata se présente également comme la plateforme la plus flexible du secteur avec zéro coût initial, une tarification à l’utilisation et la possibilité de choisir son cloud public (AWS, Azure, Google Cloud…).



Obtenir une vue réellement omnicanale des activités



Inscrite dans sa transformation digitale, la migration des données dans le cloud permettra à Fnac Darty de créer un modèle de ventes unifié pour ses enseignes Fnac et Darty. Le distributeur français compte actuellement plus de 800 magasins en France et enregistre plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois sur ses sites Fnac.com et Darty.com.

Il compte sur le cloud pour faciliter le suivi de ses ventes réalisées en magasin et en ligne. Objectif : obtenir une vue réellement omnicanale de ses activités. Et cela quel que soit leur emplacement (sur site, dans le cloud, dans un environnement multicloud) et le moment. Grâce à ce transfert, les collaborateurs pourront générer rapidement des données pertinentes liées aux résultats commerciaux significatifs. Il leur sera en outre possible de rationnaliser, consolider et simplifier les indicateurs clés de performance du groupe.



Un partenariat qui dure depuis huit ans



Par ailleurs, Fnac Darty aura l’opportunité de tirer avantage de l’élasticité et de l’évolutivité de Teradata Vantage sans prendre un coup sur la performance et la vitesse des opérations. Enfin, il poursuivra le pilotage d’analyses Métier stratégiques à l’échelle du groupe. Par le choix de Teradata, Fnac Darty opte pour la continuité puisqu’il utilise déjà la solution on-premise depuis huit ans.

D’où l’argument de la confiance, mais pas que. Selon Jean Laborde, DSI de Fnac Darty, la plateforme leur « proposait la voie de migration vers le cloud la plus rapide et la moins risquée ». Et cela, « tout en continuant de fournir une technologie de données et d’analyse remarquable ».



Dans le cadre du plan « Everyday »

Le dirigeant précise que les capacités d’innovation de Teradata sont essentielles pour Fnac Darty car elles contribuent à la transformation numérique et à la progression de son plan stratégique « Everyday ». Inspiré du programme « Confiance + », ce plan promeut une consommation durable et éclairée. Il repose sur trois piliers à horizon 2025.

A savoir l’accompagnement des consommateurs dans l’adoption de comportements durables, le déploiement de service de référence d’assistance du foyer par abonnement et l’incarnation de nouveau standards du retail de demain, digitalisé et humanisé. Avec ce plan, l’enseigne espère générer une croissance rentable et maintenir ses dépenses d’investissement annuelles à environ 120 millions d’euros.

