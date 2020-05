France : Décès de l’humoriste et comédien Guy Bedos

Le célèbre humoriste français est décédé jeudi à l’âge de 85 ans des suites d’une longue maladie.

L’humoriste et comédien français Guy Bedos est décédé jeudi 28 mai à l’âge de 85 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé son fils.«Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie, vu que vous êtes tous au paradis», a écrit l’acteur et réalisateur Nicolas Bedos sur son compte Instagram.

Fervent défenseur des droits de l’Homme, Guy Bedos avait reçu en 1990 le Molière du meilleur «one-man show», une récompense du théâtre français. L’humoriste s’était fait un nom sur les planches et sur les écrans grâce à sa plume acérée et son engagement politique. Il avait pris sa retraite en 2013, après 50 ans de carrière.

Au cinéma, il reste dans le cœur des Français l’inoubliable Simon dans «Un éléphant, ça trompe énormément» et «Nous irons tous au paradis». De nombreux hommages pleuvent depuis l’annonce de sa disparition. «Guy Bedos nous a accompagnés pendant des décennies. Son humour était une arme redoutable contre le racisme et la bêtise qu’il combattait sans relâche. La gauche était sa famille, il la traitait durement parce qu’il en attendait beaucoup. Son talent et ses colères nous manqueront», a réagi l’ancien président français François Hollande sur son compte Twitter.

