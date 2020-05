Gabon : Le Bénin va fermer son consulat général dans le pays

Le consulat général du Bénin près le Gabon fait partie des 17 représentations diplomatiques béninoises qui fermeront définitivement leurs portes d’ici le 31 juillet 2020.

Le Bénin a décidé de fermer son consulat général au Gabon, dans le cadre de la restructuration de sa carte diplomatique. «Le gouvernement a décidé de réduire le nombre de ses représentations diplomatiques (…) Au nombre des postes concernés par cette réforme figure le consulat général du Bénin près le Gabon, qui cessera définitivement ses activités le 31 juillet 2020», indique le consul général Faustin Homefa Kpanou, dans une note de service publiée le 15 mai dernier.

Le consulat général du Bénin au Gabon fait en effet partie des 17 (sur 27) représentations diplomatiques béninoises qui fermeront définitivement leurs portes d’ici le 31 juillet 2020. Quelque 100.000 ressortissants béninois résideraient actuellement au Gabon. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ils ont imploré le président Patrice Talon pour qu’il maintienne leur consulat ouvert. Un cri de cœur qui n’a visiblement pas été entendu par les autorités béninoises.

«Nous avons décidé d’avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Certaines ambassades, comme Paris et Washington, seront des pôles régionaux. Nous serons présents sur tous les continents. Nous aurons des ambassadeurs non-résidents qui, à partir de Cotonou, avec les moyens, opéreront et seront accrédités auprès de certains pays», a déclaré le ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, Aurélien Agbénonci, sur la télévision nationale. «C’est une modernisation de l’outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés et sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces», a-t-il ajouté.

