Gabon : Les premières récoltes du programme «Gabon famille verte»

Ads

Une délégation du ministère de l’Agriculture et une équipe de la FAO ont effectué une visite de terrain auprès de quelques bénéficiaires de ce projet.

Il y a environ quatre mois, le ministère gabonais de l’Agriculture a, avec le soutien de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), lancé le programme «Gabon famille verte». Cette initiative promeut et encourage la pratique du maraîchage et du jardinage à domicile.

L’objectif est de faire éclore une économie verte et résiliente face au choc créé par la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les systèmes alimentaires et nutritionnels au Gabon. Le 28 juillet dernier, une équipe de la FAO et une délégation du ministère de l’Agriculture ont effectué une visite de terrain auprès de quelques bénéficiaires de ce projet.

Ces derniers ont notamment pu consommer des produits issus du potager de Nziengui Diawara. Celui-ci a réussi à produire près de quinze variétés de légumes sur un réduit d’à peine 7 m2. Ce, en utilisant uniquement des engrais naturels tels que le compo de bois et des bio-pesticides pour lutter contre les ravageurs et préserver l’environnement.

Pour le coordonnateur sous régional et représentant de la FAO au Gabon, Helder Muteia, ce programme mérite d’être partagé en Afrique comme modèle de renforcement du système alimentaire sur le continent. «L’idée c’est que, dans le contexte COVID-19, on puisse chercher des solutions qui sont durables, notamment dans la production de la consommation des aliments. C’est une initiative que l’Afrique mérite de connaître», a-t-il déclaré.

«C’est le type d’initiative que nous allons appuyer et étendre sur l’ensemble du territoire national», affirme le ministre de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou. Selon ce dernier, le programme va se poursuivre avec des jardins familiaux pour permettre à ceux qui n’ont pas de terrain de disposer d’endroits pour pouvoir planter.

Le gouvernement gabonais a mis à disposition des bénéficiaires une importante quantité de semences. Les personnes intéressées sont ainsi invitées à s’inscrire sur une plateforme créée à cet effet. A ce jour, plus de 8000 familles ont été enregistrées au programme dans tout le pays, indique la FAO.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires