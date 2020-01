Gabon : Libreville accueille le Salon international du bois du 23 au 27 juin 2020

La 3e édition du «Gabon Wood Show» se tiendra cette année sous le thème «Nouvelle stratégie, nouvelle direction».

C’est officiel ! La 3e édition du Salon international du bois se tiendra du 23 au 27 juin prochain à Libreville, au Gabon. L’annonce a été faite jeudi par Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat, des Objectifs de développement durable et du Plan d’affectation des terres. Thème retenu cette année : «Nouvelle stratégie, nouvelle direction».

Encore appelé «Gabon Wood Show», le Salon international du bois est dédié à la promotion des produits dérivés du bois gabonais, à la foresterie et à la machinerie en Afrique du centre et de l’Ouest. Cet évènement est également une plateforme d’échange d’idées créatives et de nouvelles technologies entre les acteurs de l’industrie du bois.

«C’est l’opportunité pour notre pays de partager avec le monde sa vision du développement de la forêt gabonaise. C’est en investissent dans les technologies modernes que nous pourrons renforcer la viabilité économique de ce secteur et ainsi importer du bois au Gabon, mais aussi l’exporter en produit fini tout en créant plus d’emplois», affirme le ministre Lee White. Le Salon international du bois est organisé par Gabon Special Economic Zone (GSEZ), en partenariat avec Strategic Marketing Exhibitions (Dubaï). Quelque 4500 personnes sont attendues cette année à cet événement.

