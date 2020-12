Gabon : Un record de manutention de conteneurs à Owendo container terminal

Grâce à l’escale du navire « Turquoise », le terminal à conteneurs du port d’Owendo au Gabon vient de réaliser un réel record en assurant le chargement et le déchargement de 3 744 conteneurs équivalent vingt pieds (EVP).

Pour la première fois, les équipes d’Owendo Container Terminal (OCT) ont traité le plus grand volume de conteneurs sur une escale, avec notamment un volume de 46% de conteneurs destinés à l’exportation.

Long de 259 mètres, le navire porte-conteneurs de l’armateur CMA-CGM, a permis à Owendo Container Terminal de mettre en valeur la qualité des investissements réalisés, le professionnalisme des équipes et les synergies au sein de la communauté portuaire d’Owendo.

Fruit de l’implication et de l’étroite collaboration entre les équipes opérationnelles d’Owendo Container Terminal, cette opération a été rendue possible grâce à l’incontournable mobilisation des acteurs portuaires : l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), les Douanes, les transitaires, les transporteurs, Douanes, Scan Gabon, …).

Pour Laurent Goutard, directeur général, cette escale témoigne des aptitudes d’Owendo Container Terminal à relever les défis du Gabon et accompagner la reprise économique

Il y a lieu de souligner que Owendo Container Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du port d’Owendo au Gabon. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, OCT emploie près de 300 Gabonais et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects.

En partenariat avec certaines ONG, Owendo Container Terminal mène également des actions pour les populations par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

