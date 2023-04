Mali : pourquoi Aliou Diallo s’est lancé en politique

S’il a déjà exprimé ses ambitions pour le Mali, Aliou Diallo est revenu sur les raisons pour lesquelles il s’est lancé en politique lors de la présentation de ses vœux du nouvel an 2012. L’homme d’affaires a évoqué la recherche de la paix et de la stabilité, l’indépendance et le développement durable ainsi que la lutte contre la corruption.

Aliou Diallo a présenté, le 1er janvier 2023, ses vœux du nouvel an aux Maliens et aux Maliennes. A cette occasion, l’homme d’affaires a révélé les raisons pour lesquelles il a décidé de faire de la politique. Il a expliqué vouloir servir son pays natal pour faire de lui une puissance africaine, voire mondiale. Il a dit rêver d’un « Mali stable dont l’intégrité territoriale est préservée ».

Multiplier les partenariats militaires

Selon l’entrepreneur malien, cet objectif ne pourrait être atteint qu’en construisant une armée redoutable capable de sécuriser tout le territoire national. Il faudra pour cela un financement conséquent afin de moderniser les FAMA (Forces armées maliennes). C’est ce que prévoit justement son fameux plan Marshall pour le Mali. Ce programme colossal doit permettre à l’armée d’obtenir une force de frappe suffisante pour mettre en déroute les terroristes.

Aliou Diallo estime aussi que sa patrie devrait multiplier ses partenariats militaires, après le départ des forces françaises. Dans une tribune publiée en octobre 2022. Aliou Diallo a appelé les autorités de la Transition à collaborer notamment avec les Etats Unis, la Turquie, la Chine ou encore la Russie pour jouer de la concurrence. Le Mali éviterait ainsi de se mettre sous le joug d’une puissance et acquerra, par la même occasion, l’expertise militaire des différents Etats. Son armée pourrait par conséquent se renforcer au niveau de la formation, de l’encadrement de l’équipement et du renseignement.

Mutualisation des forces avec les pays voisins

Cette collaboration avec les puissances mondiales ne suffirait pas pour gagner la stabilité au Mali, d’après Aliou Diallo. L’ex député de Kayes propose aussi de privilégier un partenariat stratégique avec les pays voisins qui ont les mêmes problèmes sécuritaires. En outre, il pense qu’il faudrait créer une Force Spéciale avec ces voisins au sein de la CEDEAO, avec cette fois un mandat plus robuste et un financement mutualisé pour éviter toute ingérence.

Signer un pacte de stabilité

Par ailleurs, Aliou Diallo est convaincu que la lutte contre le terrorisme passera par la lutte contre la faim, la pauvreté et le chômage. C’est pourquoi, il prévoit dans son plan Marshall le financement massif de l’entrepreneuriat jeune. Il espère ainsi couper l’herbe au pied des djihadistes qui ne recrutent que dans la couche la plus défavorisée de la population. En appui de ce programme, le milliardaire malien souhaite la signature d’un pacte de stabilité par ses concitoyens et concitoyennes. Objectif : garantir des élections transparentes afin de lancer le développement durable du Mali.

Pour un renouveau démocratique et une ère de prospérité

Aliou Diallo se présente comme le favori de la présidentielle prochaine, déterminante pour l’avenir de son pays. Le PDG d’Hydroma se porte candidat pour impulser le renouveau démocratique du Mali et une ère de prospérité. Il ambitionne de mettre tout le pays en chantier grâce à son plan Marshall. Celui-ci vise la construction des infrastructures dans tout le pays : écoles, hôpitaux, usines, centrales électriques, routes, ponts, etc. Mais ces projets n’aboutiront jamais si la corruption persiste. C’est pourquoi l’ex député de Kayes s’engage à combattre ce vice pernicieux et ses collataires (gabegie, laxisme, injustice, etc.).

Articles similaires

Comments

commentaires