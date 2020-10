Mali: Une dizaine de militaires tués dans une double attaque

Au moins 12 soldats ont été tués dans deux attaques successives contre des postes militaires dans le centre du pays.

Au moins 12 soldats ont été tués dans deux attaques successives contre des postes militaires dans le centre du Mali, près de la frontière burkinabè, a annoncé l’armée malienne dans un communiqué ce mardi 13 octobre. Un camp militaire à Sokoura, dans le cercle de Bankass, «a fait l’objet d’une attaque terroriste» dans la nuit de lundi à mardi. L’attaque a fait 9 morts et des blessés dans les rangs de l’armée, selon un bilan provisoire.

Un renfort dépêché sur les lieux a ensuite «été victime d’une attaque» combinant l’explosion d’un engin improvisé et une embuscade «au pont de Parou dans la même localité» mardi vers 8h30 locales. Trois militaires ont péri et dix autres, blessés, indique le document. L’armée malienne affirme avoir abattu «neuf terroristes» et détruit «deux véhicules» des assaillants grâce à l’aviation militaire malienne arrivée sur la zone du pont de Parou.

Il s’agit là des plus lourdes pertes enregistrées par l’armée malienne depuis le coup d’Etat militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. Le centre du Mali est le théâtre de violence depuis 2015, menées notamment par un groupe djihadiste. La situation sécuritaire s’est aussi dégradée avec les affrontements communautaires entre les éleveurs peuls et les agriculteurs bambara et dogon.

